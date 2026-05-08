은평 증산5구역, 1906가구 대단지로 탈바꿈

서울시 제8차 정비사업 통합심의위

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서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 은평구 증산5구역 재개발 정비사업 예상 조감도.

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세줄 요약 서울 은평구 증산5구역이 1906가구, 21개 동 규모의 대단지로 재개발된다. 서울시는 통합심의를 조건부 의결했고, 이주 완료 뒤 해체공사와 착공이 추진된다. 용적률 상향과 131가구 추가도 예정됐다. 증산5구역, 1906가구 대단지 재개발 추진

통합심의 조건부 의결, 이주 후 착공 예정

녹지축·보행통로 조성, 주변 연계 강화

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서울 은평구의 노후 주택단지인 증산5구역이 1906가구 대단지로 거듭난다. 증산5구역이 완료되면 수색·증산재정비촉진지구의 1만 2000세대가 마무리된다.서울시는 전날 제8차 정비사업 통합심의위원회에서 은평구 증산동 243-15번지 일대 ‘증산5 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업’의 통합심의를 조건부 의결했다고 8일 밝혔다. 이주가 완료된 증산5구역은 건축물 해체공사를 거쳐 착공이 추진된다.정비사업 계획에 따라 증산5구역은 11만 2804㎡ 부지에 21개 동, 지상 29층, 1906가구 규모 아파트 단지가 조성된다. 시는 용적률을 약 10% 높이고, 131가구를 추가하는 내용의 재정비촉진계획 변경을 확정할 예정이다. 서측 연결 녹지축과 단지 내 공공보행통로도 조성된다.대상지는 지하철 6호선 증산역과 새절역 인근에 있다. 봉산근린공원과 불광천 등 주변 자연환경과도 가깝다.단지 배치는 불광천에서 봉산 방향으로 이어지는 통경축을 확보할 계획이다. 일조 확보를 위해 새로 건립되는 중학교 인근 아파트 주동은 층수를 낮춘다.한편, 종로구 수송동 대림빌딩 부지가 대규모 업무시설로 재탄생하는 내용의 ‘수송구역 1-2지구 도시정비형 재개발사업’의 시행을 위한 정비계획 변경 심의안도 이날 회의에서 통과됐다.