설 연휴 관광객 잡아라…전국 지자체, 무료 개방·체험 행사 ‘총출동’

설 명절 연휴 기간 중 매일 운영하는 수원화성행궁의 설경. 수원시 제공

겨울 햇살 쏟아지는 인제 자작나무숲. 연합뉴스

지난해 열린 '사라온과 함께하는 사랑온 설날' 행사 장면. 군위군 제공

전남 담양 소쇄원. 담양군 제공

지방자치단체들의 설 연휴 관광객 유치전이 후끈 달아 오를 전망이다. 자치단체들이 저마다 설 연휴 기간(2월 14~18일)을 지역을 알릴 수 있는 절호의 기회로 삼아 관광자원 홍보와 개방에 잇따라 나서고 있다.경기 수원시는 설 연휴 기간 수원화성과 화성행궁을 개방한다고 15일 밝혔다. 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 유료 이용 시설인 화성행궁은 설 당일에는 무료 개방해 누구나 즐길 수 있다. 관광안내소와 국궁장 등은 설날 당일은 운영하지 않는다.특히 연휴가 시작되는 14일부터 22일까지(19~20일 제외) 오전 11시 30분~오후 4시 30분 사이에는 정조대왕과 혜경궁 홍씨, K팝 스타와 동물 캐릭터가 화성행궁을 누비는 이벤트가 펼쳐진다.강원 인제군 자작나무숲도 오는 14∼18일 휴무 없이 정상 운영한다. 운영 시간은 겨울철 기준인 오전 9시부터 오후 5시까지다. 자작나무숲은 수령 30년 이상의 자작나무 70만 그루가 순백의 동화 같은 풍경을 선사한다.강원 춘천시는 설 명절 연휴 기간 삼악산호수케이블카와 사이로 248, 구곡폭포 등 춘천 주요관광지를 정상 운영한다. 소양강스카이워크, 애니메이션박물관과 토이로봇관, 김유정문학촌 등 공립 관광·문화시설은 설 당일을 제외하고 운영한다. 애니메이션박물관과 토이로봇관에서는 한복을 착용한 관람객을 대상으로 무료 입장 혜택을 제공한다. 전통놀이 체험과 참여형 이벤트 등 가족 단위 관광객을 위한 프로그램도 함께 마련했다.대구 군위군은 16일부터 18일까지 3일간 지역 대표 관광지인 사라온이야기마을에서 ‘사라온과 함께하는 사랑온 설날’ 행사를 무료로 운영한다. 이 기간 방문객들은 달고나 만들기, 인절미 만들기, 부적 만들기, 갓 만들기, 배씨댕기 만들기 등 다양한 전통 체험 프로그램에 직접 참여할 수 있다. 앙상블 공연, 애플트리, 곰 매직 빅벌룬쇼, 퓨전 국악 등 다채로운 공연 프로그램도 마련된다. 참여형 이벤트도 풍성하다. 스탬프투어 룰렛 이벤트, 소원지 작성, 설맞이 포토존 등을 통해 방문객들은 명절 분위기를 만끽하며 특별한 추억을 만들 수 있다.전남 담양군은 설 당일인 17일 죽녹원을 비롯해 메타랜드, 소쇄원, 가마골생태공원 등 주요 관광지를 무료 개방한다. 특히 죽녹원은 8가지 주제의 대숲길을 따라 죽림욕, 한옥·족욕체험 등 다양한 체험을 경험할 수 있는 담양군 대표 관광지다. 메타랜드는 메타세쿼이아길과 에코허브센터, 호남기후변화체험관, 맨발걷기길, 개구리 생태공원, 어린이프로방스 등 다양한 가족 단위 체험이 가능하다.경남 김해시는 설날을 제외한 연휴기간 클레이아크 김해미술관, 김해민속박물관, 김해분청도자박물관, 김해한글박물관, 진영역철도박물관, 깨어있는시민 문화체험전시관, 대성동고분박물관 등을 개방한다.설 특집 프로그램도 운영한다. 14일과 21일 총 4회에 걸쳐 설 명절 음식을 주제로 한 체험과 함께 달팽이 미니 케이크 만들기 프로그램인 ‘화포천 요리교실’이 운영된다.