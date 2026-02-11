설 연휴, ACC 우수 공연 집에서 즐긴다

14~18일 공식 유튜브서 ‘어둑시니’·‘1℃’ 무료 상영
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
‘어둑시니’ 공연 사진. ACC 제공
국립아시아문화전당(ACC)이 설 연휴를 맞아 오는 14일부터 18일까지 ACC 공식 유튜브 채널을 통해 대표 창제작 공연을 선보인다.
ACC는 지난 2020년부터 명절 기간마다 가족이 함께 즐길 수 있는 공연 영상을 온라인으로 제공해 왔으며, 이번 설에는 어린이 연극 ‘어둑시니’와 현대무용 ‘1℃’ 등 두 편을 상영한다.
‘어둑시니’는 2023년 ACC 어린이·청소년 창제작 공연으로, 한국 설화 속 전통 요괴 ‘어둑시니’를 현대적으로 재해석한 작품이다. 어둠 속에 숨어든 아이와 어둑시니가 서로의 상처를 보듬으며 존재의 의미를 찾아가는 여정을 섬세하게 그려낸다. 2024년 ‘서울어린이연극상’에서 연기상을 수상하며 작품성과 대중성을 함께 인정받았다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
‘1℃’ 공연 사진. ACC 제공
현대무용 ‘1℃’는 안무가 허성임이 기후 위기를 주제로 선보인 작품이다. 단 1℃의 온도 변화가 지구 생태계에 미치는 위협을 역동적인 움직임과 음악, 조명으로 표현하며, “예술은 기후 위기 앞에서 행동을 촉발할 수 있는가”라는 질문을 관객에게 던진다. 지난해 10월 세종문화회관 초연 이후 런던 사우스뱅크 센터 등 영국 3개 극장에 초청돼 해외 무대에서도 호평을 받았다.
이번 ‘설날은 ACC와 함께’ 프로그램은 별도의 예매나 비용 없이 누구나 ACC 공식 유튜브 채널을 통해 관람할 수 있다.
김상욱 ACC 전당장은 “최근 ACC가 선보인 우수 공연 가운데 온라인에서도 몰입감 있게 감상할 수 있는 작품을 엄선했다”며 “민족 대명절 설을 맞아 가족과 함께 따뜻한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 ACC 설날 프로그램은 어떤 방식으로 제공되나?