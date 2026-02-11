중부발전, 신안우이 해상풍력 사업에 961억원 출자

해상풍력 개발사 입지 강화하는 중부발전
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
전남 신안군 신안우이해상풍력 사업 조감도. 한국중부발전
한국중부발전은 신안우이 해상풍력 사업에 961억원을 출자해 주식 9610만주를 취득했다고 11일 밝혔다.
신안우이 해상풍력은 전남 신안군 우이로 남측 해상에 건설되는 390㎹ 규모 발전단지로, 2029년 2월 상업 운전을 목표로 4월 착공을 앞두고 있다. 총 사업비 3조 4000억원이 투입된다. 준공 시 4인 가구 기준 약 29만 가구에 전력을 공급할 수 있다.
중부발전은 단지 준공 이후 해상풍력 운영 및 보조설비 관리 지원 용역을 담당하며 사업의 안정적인 운영을 이끈다는 계획이다. 중부발전은 한림 해상풍력 100㎹ 준공에 이어 재생에너지 개발사로 참여하고 있다.
이영조 한국중부발전 사장은 “이번 사업은 국내 최초로 15㎹급 대형 풍력 터빈이 운영되는 해상풍력 프로젝트”라며 “국내 금융 및 EPC를 활용해 추진하는 사업인 만큼, 공기업으로서 국내 풍력 산업 생태계 활성화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편, 금융위원회는 지난달 29일 신안우이해상풍력 사업을 국민성장펀드 1호 사업으로 결정하고, 7500억원을 투입하기로 의결했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신안우이 해상풍력 사업의 발전 규모는?