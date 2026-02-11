[속보]1월 취업자 수 10.8만명↑…13개월 만에 최소폭 증가

닫기 이미지 확대 보기

데이터처, 지난해 고용동향 발표

(세종=연합뉴스) 김주성 기자 = 빈현준 국가데이터처 사회통계국장이 14일 정부세종청사 중앙동에서 ‘2025년 12월 및 연간 고용동향’을 발표하고 있다.

발표에 따르면 지난해 연간 취업자 수는 2천876만9천명으로 전년보다 19만3천명 늘어 2년 연속 10만명대 증가하는 데 그쳤다. 2026.1.14

