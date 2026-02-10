쿠팡 민관합동조사단 조사 결과 발표, 개인정보 3천3백만 건 유출

2026 밀라노 올림픽
쿠팡 민관합동조사단 조사 결과 발표, 개인정보 3천3백만 건 유출

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-02-10 15:18
수정 2026-02-10 15:18
최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사 결과를 발표하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자
최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사 결과를 발표하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자


최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 쿠팡 침해사고 민관합동조사단 조사 결과를 발표하고 있다.

과학기술정보통신부는 이날 발표에서 쿠팡 전 직원이 유출한 개인정보 규모가 기존 정부의 추정치대로 3300만건을 넘어선 것으로 파악했다고 밝혔다.

쿠팡 ‘내 정보 수정’ 페이지에서는 이용자 이름, 이메일 등 3367만여건이 유출됐으며 ‘배송지 목록’ 페이지에서는 이름, 전화번호, 배송지 주소 등의 개인정보가 1억 4800만여차례 조회됐다.

이지훈 기자
