전남 나주 돼지농장서 아프리카돼지열병…긴급 방역

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전남 나주 돼지농장서 아프리카돼지열병…긴급 방역

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-02-09 19:55
수정 2026-02-09 19:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
방역 당국이 지난 8일 아프리카돼지열병이 발생한 경기도 화성시 한 돼지농장 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스
방역 당국이 지난 8일 아프리카돼지열병이 발생한 경기도 화성시 한 돼지농장 출입을 통제하고 있다. 연합뉴스


전남 나주시 한 돼지농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 정부가 긴급 방역 조치에 나섰다.

ASF 중앙사고수습본부에 따르면 9일 돼지 12980마리를 사육하는 전남 나주시 한 돼지농장에서 ASF가 발생한 것으로 확인됐다. 이 농장은 지난달 ASF가 발생한 전남 영광 농장 방문 차량과 역학적으로 관련된 농장이다.

중수본은 해당 농장에 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 외부인과 가축·차량의 출입을 통제하고 있다. 이 농장에서 사육하는 돼지는 ASF 긴급 행동 지침에 따라 살처분할 계획이다. 또 나주에 있는 양돈농장 및 주변 도로에 대한 집중 소독을 실시할 계획이다.

중수본은 이날 오후 7시부터 나주시와 인접 시·군·구(함평, 무안, 영암, 화순, 광주 광산구·남구)의 돼지농장과 도축장 등 축산 관계 시설 종사자와 차량에 대한 24시간 일시 이동 중지 명령을 내렸다.

중수본 관계자는 “ASF가 확산하지 않도록 관계기관과 지방정부는 신속한 살처분, 정밀검사, 집중소독 등 방역 조치에 총력을 기울여 주길 바란다. 양돈 농가도 종사자 모임 금지, 불법 수입 축산물 반입·보관 금지 등 행정명령을 준수하고, 출입 시 소독 및 장화 갈아신기 등 기본 방역 수칙을 지켜달라”고 말했다.
정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
나주시 ASF 발생 농장은 영광 농장과 어떤 관련이 있는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로