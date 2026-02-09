특검, 한덕수 항소이유서 제출…“범죄현장 3분 지체도 유죄, 직무유기 성립”

이미지 확대 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 지난달 21일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 지난달 21일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조은석 내란 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리의 직무유기 혐의가 성립한다는 취지의 항소이유서를 제출하며, 흉기 범죄 현장 진입을 수분간 지체한 경찰관에게 유죄를 인정한 판례를 근거로 제시했다.9일 법조계에 따르면 내란 특검팀은 지난 6일 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심을 맡은 서울고등법원에 항소이유서를 제출했다. 특검팀은 1심 재판부가 무죄로 판단한 계엄 해제 국무회의 지연 혐의와 관련해, 국회의 계엄 해제 의결 이후에도 한 전 총리가 약 1시간이 지나서야 국무위원 소집을 시작했다고 지적했다.특검팀은 경찰관이 흉기 범죄 현장에 즉시 진입하지 않고 약 3분간 지체한 행위를 직무유기로 인정한 법원 판례를 들어, 한 전 총리의 행위 역시 직무유기에 해당한다고 주장했다.아울러 특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 당시 국민의힘 추경호 원내대표와 통화하면서 계엄 해제 표결을 독려하지 않고 비상계엄이 계속될 것처럼 신뢰를 줬다며, 내란죄 성립 요건을 충족한다고 밝혔다.또 1심에서 무죄가 선고된 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서도, 비상계엄 선포문을 부속실장 사무실에 보관한 행위 자체가 문서의 신용을 해칠 위험성을 발생시켰다고 판단했다. 다만 양형 부당은 항소이유서에 포함되지 않았다.앞서 서울중앙지법 형사합의33부는 한 전 총리에게 특검 구형보다 높은 징역 23년을 선고하고, 증거인멸 우려를 이유로 법정구속했다. 한 전 총리는 판결에 불복해 항소했으며, 특검팀도 무죄로 판단된 부분에 대해 항소를 제기했다.