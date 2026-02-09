[속보]검찰, ‘공천헌금 1억원 의혹’ 강선우·김경 구속영장 청구

이미지 확대 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원 강선우 의원(왼쪽)과 김경 서울시의원. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘공천헌금 1억원’ 의혹을 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 검찰이 9일 구속영장을 청구했다.서울중앙지검 공공수사제2부는 이날 강 의원과 김 전시의원에 대해 정치자금법·청탁금지법 위반·배임수재(강선우)·배임증재(김경) 혐의를 적용해 서울중앙지법에 사전 구속영장을 청구했다.더불어민주당 소속이던 강 의원은 2022년 1월 무렵 제8대 지방선거를 앞두고 김 전 시의원으로부터 1억원을 받고, 그를 당시 민주당 소속의 서울 강서구 시의원 후보로 공천한 혐의를 받는다. 이후 김 전 시의원은 단수공천을 받아 출마해 재선에 성공했다.검찰은 “범행이 중대하고 도주 우려와 증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장 청구 이유를 밝혔다.