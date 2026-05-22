[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 24일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 24일

입력 2026-05-22 02:06
수정 2026-05-22 02:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 일정은 여유 있게 잡아라.

48년생 : 이동 계획은 줄이는 게 낫다.

60년생 : 조급함을 덜면 하루의 균형이 살아난다.

72년생 : 실망해도 금방 풀린다.

84년생 : 다음 기회가 더 알차다.

96년생 : 밀어붙이되 무리는 말라.



37년생 : 적극성은 좋되 선을 지키라.

49년생 : 밤길은 조심하는 편이 낫다.

61년생 : 집안이 화목해 마음 편하다.

73년생 : 주변 말에 흔들리지 않으면 편안해진다.

85년생 : 기회는 놓치지 말고 잡아라.

97년생 : 주변 말에 흔들리지 마라.

호랑이

38년생 : 뜻밖의 행운이 스친다.

50년생 : 침착함을 지키면 꼬인 흐름도 풀린다.

62년생 : 고민이 풀려 마음 가벼워진다.

74년생 : 문서운이 좋아 이익 기대된다.

86년생 : 당황해도 침착함 유지하라.

98년생 : 일이 틀어져도 다시 세워라.

토끼

39년생 : 좋은 기운이 따라붙는 날이다.

51년생 : 판단은 냉정하게 하라.

63년생 : 지금 자리에서 만족을 배우라.

75년생 : 무리한 확장보다 현재를 지키는 편이 낫다.

87년생 : 새 일 시작해도 무리가 없다.

99년생 : 계획을 과하게 늘리지 마라.



40년생 : 인기가 높아 마음이 든든하다.

52년생 : 말이 화가 되니 조심하라.

64년생 : 기다리면 타이밍이 온다.

76년생 : 밖에서 운이 따르는 날이다.

88년생 : 서두르지 말고 순서 지키라.

00년생 : 말 한마디를 아끼면 복이 새어 나가지 않는다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 모든 일은 신중히 다루라.

53년생 : 조용한 인내가 결국 새로운 길을 만든다.

65년생 : 새 흐름이 시작되는 날이다.

77년생 : 참고 견디면 길이 열린다.

89년생 : 말조심이 가장 큰 방패다.

01년생 : 실망 말고 가능성 보라.



42년생 : 구하기는 더디니 조급해 말라.

54년생 : 낯선 인연이 의외의 웃음을 줄 수 있다.

66년생 : 수입이 좋아 마음 든든하다.

78년생 : 새 인연이 들어올 수 있다.

90년생 : 구설은 조용히 넘겨가라.

02년생 : 큰 성과가 기대되는 날이다.



43년생 : 현재에 만족하면 마음 편하다.

55년생 : 뜻대로 풀려 기분 좋아진다.

67년생 : 무리하면 손해 보기 쉽다.

79년생 : 지나친 욕심만 덜면 흐름이 훨씬 부드럽다.

91년생 : 무리한 계획은 줄이는 게 낫다.

03년생 : 고비가 쉽게 풀리는 날이다.

원숭이

44년생 : 큰 이동은 피하는 편이 낫다.

56년생 : 복이 들어오니 마음이 밝다.

68년생 : 쉽게 믿지 않으면 손해를 크게 줄인다.

80년생 : 쉽게 믿지 말고 확인하라.

92년생 : 고집은 내려놓는 게 낫다.

04년생 : 컨디션이 회복되는 흐름이다.



45년생 : 하는 일마다 순조롭다.

57년생 : 속내는 가볍게 드러내지 마라.

69년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.

81년생 : 조용한 꾸준함이 결국 좋은 결과를 부른다.

93년생 : 맡은 일은 꾸준히 이어가라.

05년생 : 체면 상할 일은 피하라.



46년생 : 힘들수록 용기 내라.

58년생 : 여유를 가지면 보이지 않던 답이 드러난다.

70년생 : 문서로 인한 소득이 생긴다.

82년생 : 대인관계가 부드럽게 풀린다.

94년생 : 승부는 오늘 바로 걸지 마라.

06년생 : 여유를 가지면 답이 보인다.

돼지

47년생 : 앞길이 풀려 마음이 놓인다.

59년생 : 믿음을 잃지 않으면 흐름이 차츰 살아난다.

71년생 : 무리하면 낭패 보기 쉽다.

83년생 : 좋은 인연을 만날 수 있다.

95년생 : 울적함은 금세 사라진다.

07년생 : 믿음이 관계를 지키는 날이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로