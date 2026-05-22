[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 23일

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36년생 : 바라던 일이 가까워진다.48년생 : 끝맺음을 단단히 하라.60년생 : 미뤄둔 일이 가볍게 정리될 수 있다.72년생 : 노력한 만큼 길이 열린다.84년생 : 답답함이 풀리는 흐름이다.96년생 : 베풂이 복으로 돌아오는 날이다.37년생 : 목표 향해 힘껏 달려라.49년생 : 성취감이 덜해도 괜찮다.61년생 : 서두르지 않으면 마음도 같이 편해진다.73년생 : 몸 상태를 먼저 살피라.85년생 : 즉흥적 판단은 피하라.97년생 : 복이 충만해 마음 든든하다.호랑이38년생 : 욕심을 덜면 오히려 실속이 커진다.50년생 : 기대는 낮추고 실속 챙기라.62년생 : 부지런히 움직여 길을 내라.74년생 : 큰 꿈만 좇지 마라.86년생 : 행운이 손짓하는 날이다.98년생 : 작은 것이 모여 큰일 된다.토끼39년생 : 문서운이 좋아 성과 기대된다.51년생 : 가까운 인연을 살피면 따뜻한 힘이 된다.63년생 : 이웃을 살피면 복이 온다.75년생 : 기쁨이 돌아와 마음 환하다.87년생 : 때와 장소를 가려 움직이라.99년생 : 의견 충돌은 부드럽게 풀라.40년생 : 낭비는 줄여 손해 막아라.52년생 : 분수 지키면 마음 편하다.64년생 : 덜어낸 욕심만큼 마음이 가벼워진다.76년생 : 운이 좋아 일이 술술 풀린다.88년생 : 우연한 도움으로 힘이 난다.00년생 : 일찍 쉬면 좋은 소식 온다.41년생 : 뜻한 바 이룰 수 있는 날이다.53년생 : 지출이 늘어도 계획 세우라.65년생 : 한꺼번에 얻으려 하지 마라.77년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.89년생 : 변동은 미루면 더 낫다.01년생 : 조급해하지 않으면 흐름이 차츰 풀린다.42년생 : 허풍은 접고 실속 챙기라.54년생 : 관계를 다정히 다듬어라.66년생 : 실속을 먼저 챙기면 마음도 가벼워진다.78년생 : 성과가 더뎌도 침착하라.90년생 : 경사가 있어 기분 좋은 날이다.02년생 : 근심이 사라져 마음 가볍다.43년생 : 기대를 줄이면 마음 편하다.55년생 : 방심은 금물이다.67년생 : 움직일수록 기쁨이 늘어난다.79년생 : 조용한 태도가 복잡한 일을 덜어준다.91년생 : 과한 주장은 삼가라.03년생 : 인간관계는 거리 조절하라.원숭이44년생 : 수고한 대가가 크게 돌아온다.56년생 : 뜻밖의 재복이 따르는 날이다.68년생 : 성급하면 구설 생기기 쉽다.80년생 : 한걸음 물러서면 재복의 흐름이 보인다.92년생 : 기분 전환으로 숨 고르라.04년생 : 처신만 잘하면 결과 좋다.45년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.57년생 : 지출을 절제해 균형 잡아라.69년생 : 유연한 태도가 하루를 더 편하게 만든다.81년생 : 자기 자리에서 최선을 다하라.93년생 : 늦은 외출은 줄여가라.05년생 : 흐름에 맞춰 유연히 가라.46년생 : 가까운 도움 하나가 큰 힘이 되어준다.58년생 : 노력한 결실이 눈앞에 온다.70년생 : 계획을 분명히 세워가라.82년생 : 가까운 이가 도움을 준다.94년생 : 바라던 일이 성사되기 쉽다.06년생 : 집안에 기쁜 일 생기는 날이다.돼지47년생 : 재물운이 괜찮아 마음 든든하다.59년생 : 좋은 소식이 들릴 수 있다.71년생 : 속도를 늦추면 오히려 흐름이 편안하다.83년생 : 도와줄 이가 나타나는 날이다.95년생 : 짧은 나들이가 기분 살린다.07년생 : 안정이 최선이니 속도 줄이라.