[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 22일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 22일

입력 2026-05-22 02:06
수정 2026-05-22 02:06
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36년생 : 자신감은 절제해서 쓰라.

48년생 : 즐거움으로 균형 맞추라.

60년생 : 소신 지키면 길이 난다.

72년생 : 지나친 걱정을 놓으면 숨이 한결 편해진다.

84년생 : 욕심 부리면 손해 보기 쉽다.

96년생 : 마음이 가라앉아도 괜찮다.



37년생 : 생활 리듬을 다시 잡아라.

49년생 : 천천히 살피면 실수 없이 넘어간다.

61년생 : 사람 보는 눈을 키우라.

73년생 : 여유 두면 실수 줄어든다.

85년생 : 일이 겹쳐도 차분히 풀어라.

97년생 : 마음먹기에 따라 달라지는 날이다.

호랑이

38년생 : 위축되면 기회 놓치기 쉽다.

50년생 : 실수는 미리 점검하라.

62년생 : 꾸준히 밀면 결과가 온다.

74년생 : 움츠리기보다 담담하게 나서는 편이 낫다.

86년생 : 과식과 과음은 줄이라.

98년생 : 인기가 오르니 기분이 밝다.

토끼

39년생 : 지출을 먼저 살펴보라.

51년생 : 방향을 바꾸면 막힌 기운도 풀리기 쉽다.

63년생 : 손에 잡히는 성과가 난다.

75년생 : 원하는 바가 더딜 수 있다.

87년생 : 포기 대신 방향을 바꾸라.

99년생 : 노력은 결국 이긴다는 흐름이다.



40년생 : 급하면 실수로 이어지기 쉽다.

52년생 : 진행이 순조로워 힘이 난다.

64년생 : 서두르지 않으면 복이 자연히 따라온다.

76년생 : 일이 쉽게 풀려 마음 든든하다.

88년생 : 최선을 다하면 대길한 날이다.

00년생 : 제자리를 지키면 편해진다.

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41년생 : 차분한 손끝이 하루의 흐름을 살려준다.

53년생 : 기쁜 소식이 찾아오는 날이다.

65년생 : 허황된 일은 내려놓으라.

77년생 : 꼼꼼함이 손해를 막는다.

89년생 : 외로움은 지나가는 감정이다.

01년생 : 추진은 한 번 더 점검하라.



42년생 : 건강부터 챙기는 것이 이득이다.

54년생 : 멈춰 쉬는 시간도 오늘은 약이 된다.

66년생 : 금전이 든든해 마음 편하다.

78년생 : 조심성 있게 움직이라.

90년생 : 전진은 잠시 멈춰도 된다.

02년생 : 마음을 열면 관계가 산다.



43년생 : 앞세운 주장보다 배려가 더 힘이 된다.

55년생 : 시비는 피하고 조용히 가라.

67년생 : 주장만 앞세우지 마라.

79년생 : 집안에 웃을 일 생긴다.

91년생 : 도와주는 손길이 많아진다.

03년생 : 애쓴 만큼 소득이 생긴다.

원숭이

44년생 : 한 번 더 확인하면 흐름이 훨씬 편해진다.

56년생 : 계획 세우고 움직이라.

68년생 : 검토 끝에 실행하라.

80년생 : 방심하면 손실이 생기기 쉽다.

92년생 : 너그러운 마음이 답이다.

04년생 : 운이 약하니 무리하지 마라.



45년생 : 순수함을 지키는 것이 복이다.

57년생 : 도전하면 성과가 보인다.

69년생 : 다정한 태도가 사람 복을 불러온다.

81년생 : 잔꾀는 화를 부르기 쉽다.

93년생 : 인정받을 기회가 오는 날이다.

05년생 : 관계를 매끄럽게 다듬으라.



46년생 : 수확이 크니 마음이 든든하다.

58년생 : 신나게 벌이되 과장 말라.

70년생 : 중심을 잡으면 흔들리던 마음도 잠잠해진다.

82년생 : 참고 가면 도움 생기는 날이다.

94년생 : 믿음으로 중심을 잡아라.

06년생 : 재물운이 왕성해 흐름 좋다.

돼지

47년생 : 바빠도 실속을 챙기면 하루가 편안하다.

59년생 : 구설은 말 아끼면 끝난다.

71년생 : 행운이 다가오니 준비하라.

83년생 : 만남을 게을리하지 마라.

95년생 : 분위기가 안정되어 마음 편하다.

07년생 : 바빠도 실속을 챙기라.
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