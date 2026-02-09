경북 봉화 산란계 농장서 고병원성 AI 확진…39만마리 살처분·방역 강화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경북 봉화 산란계 농장서 고병원성 AI 확진…39만마리 살처분·방역 강화

김상화 기자
입력 2026-02-09 10:47
수정 2026-02-09 10:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경북도 제공
경북도 제공


경북도는 봉화군 소재 산란계 농장에서 지난 7일 고병원성 조류인플루엔자(H5N1형) 확진 판정이 나옴에 따라 추가 확산 방지를 위해 방역을 강화하고 있다고 9일 밝혔다.

도는 발생 농장의 산란계 39만마리를 긴급 살처분했으며 방역대 10㎞ 이내 가금 전업농 36호(463만마리)에 대해서는 예찰과 정밀검사를 진행했다.

이와 함께 역학 관련 방역 조치 대상 29개(차량 8대, 농장 19곳, 시설 2곳)에 대해서도 이동 제한과 소독 실태를 점검하고 정밀검사를 진행 중이다.

발생농장 입구와 관리지역 등에 초소를 설치해 차량과 사람의 출입을 통제하고 있다.

또 시군과 함께 가금 밀집 사육단지별 맞춤형 방역관리 방안을 마련해 추진하고 있으며 책임전담관을 지정해 점검, 출입 통제, 3단계 소독(거점 소독시설·통제초소·농가) 등 관리를 강화하고 있다.

도는 현재 추가 감염 사례는 없다고 설명했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “축산농가에서는 차단방역을 위해 농장 내 사람과 차량의 출입을 철저히 통제하고 소독시설이 얼거나 동파되지 않도록 관리를 철저히 해달라”고 말했다.
안동 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
확진된 고병원성 조류인플루엔자의 바이러스 유형은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로