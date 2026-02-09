대구서 교통사고로 차량 화재…1명 이송

2026 밀라노 올림픽
대구서 교통사고로 차량 화재…1명 이송

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-09 10:08
수정 2026-02-09 10:08
이미지 확대
지난 8일 오후 8시 30분쯤 대구 서구에 있는 도시철도 2호선 내당역 인근에서 승용차 2대가 추돌해 불이 났다. 대구소방안전본부 제공
지난 8일 오후 8시 30분쯤 대구 서구에 있는 도시철도 2호선 내당역 인근에서 승용차 2대가 추돌해 불이 났다. 대구소방안전본부 제공


대구에서 교통사고로 차량 화재가 발생해 운전자 1명이 다쳤다.

9일 대구소방안전본부에 따르면 전날 오후 8시 30분쯤 대구 달서구 두류동에 있는 도시철도 2호선 내당역 인근에서 승용차 2대가 추돌했다.

이 사고로 운전자 70대 여성 A씨가 복통을 호소해 인근 병원으로 옮겨졌다. 사고 직후 발생한 화재로 두 차량이 전소돼 4500만원(소방서 추산) 상당의 재산피해가 났다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 차량 21대와 소방관 54명을 투입해 1시간 15분 만에 불을 껐다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
대구 민경석 기자
위로