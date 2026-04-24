불법·편법 뿌리 뽑는다…정부 ‘국가정상화 프로젝트’ 착수

이미지 확대 공소청·중대범죄수사청법안 입법예고 관련 기자간담회 윤창렬 국무조정실장이 지난 1월 정부서울청사 창성별관에서 브리핑을 하고 있다.

국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 공소청·중대범죄수사청법안 입법예고 관련 기자간담회 윤창렬 국무조정실장이 지난 1월 정부서울청사 창성별관에서 브리핑을 하고 있다.

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정부가 ‘기본이 바로 선 나라’를 실현하기 위한 ‘국가정상화 프로젝트’를 본격적으로 추진한다.국무총리실은 24일 정부서울청사에서 국가정상화 프로젝트 총괄 태스크포스(TF) 민간위원 위촉식 및 킥오프 회의를 개최했다.국가정상화 프로젝트는 행정 곳곳에 남아있는 불합리한 관행과 불법, 편법행위를 근본적으로 변화시키려는 취지다. 이재명 대통령은 지난 6일 “비정상의 정상화 사업을 각 부처 단위로 주요 과제를 뽑아서 종합해 보면 어떨까 하는 생각이 든다”며 관련 논의를 지시했다.이를 위해 정부는 국가정상화 과제를 발굴한다. ‘하천계곡 무단점유’와 같이 구체적인 사례 위주로 ‘일선 공직자 제안(Bottom-Up)’과 ‘국민 제안(Out-In)’을 통해 선정한다. 부처별 제안창구를 운영해 국민의 익명 제안을 받는다.정부는 총리실 총괄 TF와 50개 중앙행정기관 분야별 자체 TF를 구성해 운영한다. 총괄 TF는 김영수 국무1차장을 팀장으로 하고, 민간 전문가와 정부위원으로 구성했다.각 부처는 과제 선정을 5월까지 마무리한 뒤 오는 6월로 예정된 업무보고 등을 통해 차례대로 개선 성과를 공개할 계획이다. 윤창렬 국무조정실장은 이날 민간위원 위촉식에서 “민간의 새로운 관점에서 행정의 사각지대를 찾아내 줄 것으로 기대한다”고 당부했다.