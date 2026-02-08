경북 경주 문무대왕면 산불 85% 진화…“일몰 전 진화 총력”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경북 경주 문무대왕면 산불 85% 진화…“일몰 전 진화 총력”

김형엽 기자
김형엽, 박승기 기자
입력 2026-02-08 16:14
수정 2026-02-08 16:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

3시 30분 기준 진화율 85%
일몰 전 주불 진화 총력 대응

이미지 확대
지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 한 야산에서 발생한 산불이 이틀째 꺼지지 않고 있다. 경북소방본부 제공
지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 한 야산에서 발생한 산불이 이틀째 꺼지지 않고 있다. 경북소방본부 제공


지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불 진화율이 85%를 기록한 가운데, 당국이 일몰 전 진화를 위해 국가소방동원령 등 총력전을 펼치고 있다.

소방 당국은 8일 오전 11시 33분을 기해 입천리 산불 진화 상황과 관련한 1차 국가소방동원령을 발령했다고 밝혔다. 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도 119특수대응단 장비 5대, 인력 25명을 추가 동원했다. 이어 오후 3시 30분에 2차 동원령을 통해 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 5개 시도의 산불전문진화차 5대와 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대가 추가로 투입됐다.

지속적인 진화 작업으로 오후 3시 30분 기준 화선 3.62㎞ 중 3.05㎞에 대한 진화를 완료해 진화율은 85%에 달했다. 그러나 이날 강풍으로 산불이 번지며 진화율은 등락을 반복했다. 앞서 이날 오전 6시 30분 기준 진화율은 60%였다. 날이 밝으며 진화 헬기 40대,진화 차량 104대, 진화인력 298명 등이 투입돼 대대적인 진화 작업이 이뤄졌지만, 순간최대풍속 초속 21.6m의 강풍을 타고 산불영향구역이 번지면서 오후 12시 기준 진화율은 23%로 급락하기도 했다.

산 능선을 따라 설치된 고압 송전탑도 진화 작업에 큰 제약으로 작용했다. 화선 일부 구간에 송전탑이 설치돼 헬기가 가까이 접근하지 못하자 공중에서 물을 흩뿌리면서 진화 효과가 떨어졌기 때문이다.

현재 산림과 소방 당국은 헬기 45대, 차량 139대, 대원 523명 등 가용 가능한 진화자원을 모두 투입해 진화 작업을 펼치고 있다. 산불이 조기에 진화될 수 있도록 주불 진화 완료 시까지 가용 인력과 장비를 총동원할 방침이다.



산림청 관계자는 “급경사지·강풍 구간 등 위험 지역은 무리한 진입을 막고 안전 중심의 진화 전략을 적용 중”이라며 “일몰 전 주불을 진화해 야간에는 잔불 정리에 들어갈 수 있도록 최선을 다해 대응할 것”이라고 했다.
경주 김형엽·대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경주 산불 진화에 가장 큰 어려움을 준 요인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로