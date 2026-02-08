“다른 남친들은 사다 바치는데…‘두쫀쿠’ 때문에 헤어졌습니다” [넷만세]

이미지 확대 20일 오전 인천 연수구 대한적십자사 인천혈액원내 헌혈의 집에 전혈·혈소판 헌혈자에게 증정할 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)가 놓여 있다. 2026.1.20 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 20일 오전 인천 연수구 대한적십자사 인천혈액원내 헌혈의 집에 전혈·혈소판 헌혈자에게 증정할 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)가 놓여 있다. 2026.1.20 뉴시스

이미지 확대 배우 김선호가 지난달 16일 공개된 더블유 코리아와의 인터뷰에서 ‘두쫀쿠’를 처음 맛보고 “진짜 맛있다”며 감탄을 연발하고 있다. 더블유 코리아 공식 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 김선호가 지난달 16일 공개된 더블유 코리아와의 인터뷰에서 ‘두쫀쿠’를 처음 맛보고 “진짜 맛있다”며 감탄을 연발하고 있다. 더블유 코리아 공식 유튜브 캡처

이미지 확대 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 열풍이 이어지고 있는 가운데 스타벅스가 6개 매장에서만 ‘두바이 쫀득롤’ 한정 판매를 시작한 30일 서울 종로구 한 스타벅스 매장에서 시민들이 줄을 서 있다. 2026.1.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 열풍이 이어지고 있는 가운데 스타벅스가 6개 매장에서만 ‘두바이 쫀득롤’ 한정 판매를 시작한 30일 서울 종로구 한 스타벅스 매장에서 시민들이 줄을 서 있다. 2026.1.30 연합뉴스

이미지 확대 30일 서울 용산구 이마트를 찾은 고객들이 두바이 가성비 디저트 ‘두초크’(두바이 스타일 초코 크루아상)를 구매하고 있다. 2026.1.30 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 용산구 이마트를 찾은 고객들이 두바이 가성비 디저트 ‘두초크’(두바이 스타일 초코 크루아상)를 구매하고 있다. 2026.1.30 뉴시스

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탕후루 인기에 비견되며 전국적인 유행을 몰고 온 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠)는 소비자에겐 ‘소확행’이, 카페 자영업자에겐 ‘단비’가 되며 맛있는 즐거움을 일깨우고 있다. 그런데 한편에선 ‘오픈런’을 해야만 맛볼 수 있던 희소성에 이른바 ‘두쫀쿠 이별’이 속출하는 웃지 못할 부작용이 전해지기도 한다.카다이프와 피스타치오 등 재룟값이 천정부지로 치솟으며 두쫀쿠 열풍이 정점을 찍던 지난달 여성 이용자만 가입할 수 있는 다음 카페 ‘쭉빵카페’(쭉빵)에는 ‘나 두쫀쿠 때문에 헤어짐’이라는 제목의 글이 올라왔다. 이 글은 쭉빵을 넘어 여러 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하며 화제가 됐다.해당 글 작성자 A씨는 “두쫀쿠 처음에 유행할 때부터 ‘나도 하나 사달라’니까 (남자친구가) ‘알겠다’고 말만 하고 끝까지 안 사주더라”고 운을 뗐다.A씨는 이어 “그런데 오늘 모임에 간 남친이 (연락 와서) ‘누가 두쫀쿠 사와서 지금 먹는다’ 하기에 ‘난 언제 사줄 거냐’고 했더니 내 말 무시하고 그냥 ‘맛없어’라고 하더라. 두쫀쿠 하나 못 얻어먹는 게 어이가 없어서 헤어지자고 했다”고 자신의 사연을 전했다.이런 이별은 비단 A씨 사례뿐만이 아니었다. 이 글에는 “헤어질까 고민 중이다. 남친이 잘하겠다고 하길래 ‘두쫀쿠 먹고 싶다’ 했는데 2주 동안 (카페) 한 군데만 몇 번 가고 ‘없다’고 해서 정 떨어졌다”, “나도 헤어졌다. 장거리 연애였는데 내가 우리 지역에서 두쫀쿠 못 산다고 했더니 남친이 ‘사준다’며 내려오라고 했다. 막상 가니까 사줄 생각 안 해서 나 혼자 사러 갔다”, “다른 남친들은 여친이 먹고 싶다고 하면 줄 서서 사다 바치는데 (내 남친은) 카페에 줄 긴 거 보더니 ‘집에 재료 있다면서?’ 하고 지나치더라. 헤어질 생각 오늘도 더 굳어졌다” 등 비슷한 경험을 했다는 증언이 댓글로 속출했다.일부 여성 네티즌들이 남친에게 이같은 감정을 갖는 이유 중 하나는 두쫀쿠를 사다주기 위해 1~2시간 줄 서는 것을 마다하지 않던 남자들도 많아 자연스럽게 비교하게 됐기 때문으로 보인다.한 쭉빵 회원은 “두쫀쿠 사보면 알겠지만 (여친 사다주려는) 남자들 진짜 많다. 나도 이래서 썸남한테 정 떨어졌다”고 적었다.실제로 한 방송사 뉴스에서도 이같은 사례가 소개되기도 했다. 인천에 거주하는 한 젊은 남성은 서울의 한 두쫀쿠 맛집 앞에 줄을 서 있다가 방송사 인터뷰에 응했다. “여자친구 부탁을 받아서 사러 왔다. 1시간 반 기다린 것 같다”고 한 그는 소셜미디어(SNS)에서 ‘두쫀쿠 남친’으로 불리며 주목받았다.‘두쫀쿠 이별’ 사연들을 본 네티즌들의 반응은 엇갈렸다.이별을 결심한 여성들을 비판하는 입장의 네티즌들은 “임신한 것도 아닌데 본인이 사먹으면 된다”, “저런 걸로 헤어지자고 할 정도면 남자가 이득이다” 등 반응을 보였다.반면 두쫀쿠를 안 사주는 남자 쪽에 문제가 있다는 보는 이들은 “저런 애들이 결혼하면 부인이 뭐 먹고 싶다고 해도 똑같이 군다”, “친구끼리도 서로 사주는 게 두쫀쿠인데 그것도 안 하는 성의의 문제다” 등 의견을 냈다.한편 두쫀쿠 때문에 헤어졌다는 이같은 사연도 한때 잠깐 유행한 이야기가 될 것으로 보인다. 불과 한 달 전까지만 해도 ‘없어서 못 먹던’ 두쫀쿠 재고가 카페마다 수북이 쌓이고 있다는 분위기가 전해지고 있어서다.두쫀쿠 유행이 예상보다 금세 사그라들고 있는 데는 엄청난 성공을 본 대형마트·편의점 등 대기업들이 너도나도 두쫀쿠 관련 제품 출시에 뛰어든 영향이 큰 것으로 폴이된다. 두쫀쿠와 비슷한 디저트들이 훨씬 저렴한 가격에 쏟아지고 프랜차이즈 빵집과 카페, 편의점 등 어디서나 쉽게 구할 수 있게 되면서 두쫀쿠의 희소성은 빠르게 낮아지고 있다.