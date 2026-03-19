李대통령 옆 ‘개미’ 장동민 “코스피 5000? 반신반의 땅치고 후회”

이미지 확대 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 개인투자자 자격으로 참석한 방송인 장동민이 발언하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 개인투자자 자격으로 참석한 방송인 장동민이 발언하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스

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개그맨 장동민씨가 이재명 대통령이 지난 18일 주재한 자본시장 간담회에 참석해 자본시장 내 가짜뉴스 근절과 정부 차원의 제도적 신뢰 회복을 부탁했다.이날 오후 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’에 참석한 장씨는 발언 기회를 얻고 “국민의 한 사람이자 개인 투자자의 한 사람으로서 이 자리에 섰다”고 말문을 열었다.장씨는 “정부가 처음 ‘코스피 5000 시대’를 열겠다고 했을 때 반신반의하는 사람이 많았다. 저도 땅을 치고 후회하고 있다”면서 “아내한테 ‘이거 한번 지켜봐야 할 것 같아’라고 했다가 원망을 많이 듣고 있다”고 농담을 던져 장내 분위기를 환기했다.특히 장씨는 가짜뉴스 문제를 강하게 지적했다.그는 “전문가들은 우리 시장이 견고하다고 평가하지만, 개인 투자자들은 휴대전화를 통해 접하는 유튜브 등 정체불명의 채널이나 가짜뉴스에 휘둘리기 쉬운 환경에 노출돼 있다”며 “뉴스의 신뢰성을 판단할 수 있는 안전장치나 기준이 부족한 상황”이라고 토로했다.그러면서 “정부와 전문가 차원에서 자본시장의 미래 청사진을 명확히 제시하고, 시장을 신뢰할 수 있도록 강력한 믿음의 영역을 구축해 주길 희망한다”고 덧붙였다.장씨는 이날 이 대통령의 바로 옆자리에 앉았고, 이 대통령은 간담회를 마치고 퇴장하면서 장씨에게 “방송에서 많이 봤다”며 악수를 건네기도 했다.장씨는 연예계 대표적인 주식 베테랑으로 꼽힌다. 그는 과거 한 방송에서 자신의 ‘단타 매매’ 전략을 소개하며 1600%의 수익률을 기록했던 경험을 공개해 화제를 모은 바 있다.