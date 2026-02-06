[속보] 경찰, ‘김병기 의혹’ 관련 국회사무처 압수수색

이미지 확대
윤리심판원 회의 출석 마친 김병기 전 원내대표
김병기 더불어민주당 전 원내대표가 지난 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의 출석을 마치고 밖으로 나서고 있다. 당 윤리심판원은 이날 김 의원에 대한 제명을 의결했으나, 김 의원은 이튿날인 13일 재심 신청 의사를 밝혔다.
뉴시스
경찰이 김병기 무소속 의원의 갑질 의혹 등과 관련해 국회 사무처 압수수색에 나섰다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 10시부터 국회 사무처에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 김 의원의 갑질 의혹 등과 관련해 관련자들의 국회 출입 기록을 확인하기 위한 것으로 전해졌다.
현재 경찰에서는 김 의원과 관련해 갑질 등을 포함한 13가지 의혹 등을 수사하고 있다. 경찰은 압수수색에서 확보한 압수물 분석 내용을 바탕으로 조만간 김 의원을 소환할 예정이다.
