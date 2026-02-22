‘공천 헌금 수수’ 등 의혹 13개 쌓인 김병기, 26·27일 첫 경찰 조사

공천 헌금·배우자 법인카드 우선 조사
차남 취업 청탁 등 추가 조사 가능성도
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
더불어민주당이었던 김병기 의원이 지난 1월 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “(당을) 떠나겠다”고 밝힌 뒤 엘리베이터를 타기 위해 기다리고 있다. 연합뉴스
경찰이 공천헌금 수수 등 각종 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 오는 26일과 27일 이틀에 걸쳐 소환 조사한다. 김 의원이 경찰에 출석하는 것은 이번이 처음이다.
22일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원에게 26~27일 피의자 신분으로 출석해 조사받을 것을 통보했다. 김 의원 측도 소환에 응하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.
김 의원은 지난 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명에게 공천헌금 명목으로 약 3000만원을 수수한 혐의를 받는다. 배우자 이모씨의 동작구의회 법인카드 유용 의혹 및 관련 수사를 무마한 의혹에 대해서도 수사선상에 올라가 있다. 김 의원은 이를 포함해 차남 숭실대 편입 개입, 차남 취업 청탁 등 모두 13가지 의혹을 받고 있다. 지난해 말 언론 보도로 각종 의혹이 제기된 이후 관련 고소·고발이 잇따랐다.
경찰은 우선 어느 정도 수사가 진척된 공천헌금 수수 의혹과 배우자 이씨의 법인카드 유용 의혹을 중심으로 사실관계를 확인할 방침이다.
앞서 경찰은 공천헌금 의혹과 관련해 이씨와 이지희 동작구의회 부의장, 김 의원 측에 돈을 건넸다고 주장하는 전직 구의원 등을 조사했다. 이씨에게 구의회 법인카드를 제공한 혐의를 받는 조진희 전 동작구의원도 불러 조사했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
연루된 의혹이 많은 만큼 1차 조사 이후 추가 소환 가능성도 제기된다. 박정보 서울경찰청장은 지난 9일 정례 기자간담회에서 “여러 차례 불러 조사해야 할 것 같다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김병기 의원이 공천헌금으로 수수한 금액은?