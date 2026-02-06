ASF에 이어 ‘고병원성 AI’까지…65만 마리 살처분

이미지 확대 조류 인플루엔자(AI) 예방을 위한 방역 소독이 진행되고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 조류 인플루엔자(AI) 예방을 위한 방역 소독이 진행되고 있다. 서울신문DB

충남도는 예산군 신암면 한 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 긴급 방역 조치에 돌입했다고 6일 밝혔다.65만여 수의 산란계를 사육하는 이 농장은 도내에서 논산 광석면 산란계 농장(100만여 수)에 이어 두 번째로 큰 규모다.도에 따르면 이 농장에서는 산란계 폐사가 평소보다 10배로 급증하자 농장주가 방역 당국에 신고했다.충남 동물위생시험소가 시료를 채취해 정밀 검사한 결과 5일 오후 H5 항원으로 확인됐다.농림축산검역본부 고병원성 최종 판정은 1∼3일 소요될 예정이다.방역 당국은 농장에서 사육하고 있는 65만여 수의 산란계를 모두 살처분할 예정이다.충남과 경기 산란계 농장과 관련 업체에는 6일 오후 10시까지 일시 이동중지 명령이 내려졌다.발생 농장 반경 10㎞ 이내 방역대에는 31개 농장에서 321만 3000마리의 가금류를 사육하고 있다. 방역 당국은 이들 농장과 차량 등에 대한 정밀 검사도 진행할 예정이다.이번 겨울 전국에서 발생한 고병원성 AI는 총 38건이며, 도내 발생은 천안 4건, 보령 2건, 아산 1건, 당진 1건 등 8건이다.이승한 도 농축산국장은 “대규모 가금 농장에서 AI가 발생한 만큼 행정력을 평소보다 더 집중 투입해 추가 확산을 막고 농가 피해를 최소화하겠다”며 “각 가금 농가에서도 외부인 출입을 엄격히 통제하고 소독 강화 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.앞서 충남에서는 3일 보령의 한 돼지농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 4600마리 살처분 등 방역작업 중이다.올해 들어 야생조류에서 고병원성 AI 검출 건수도 10건으로 전국에서 가장 많다. 도가 최근 겨울 철새 서식 조사 결과, 전국 242만 수의 야생조류 가운데 44%인 107만 수가 충남에 머물고 있다.도는 설 명절 전후 사람과 차량 이동이 크게 늘며 가축 전염병 확산 위험을 대비해 차단방역 강화에 나섰다.