다카이치 “내일 국회 일정 있어 술 마셔야 할지 고민”… 李대통령 “제가 하루 더 머물 수 있도록 전화할까요”

퓨전 한식·안동소주·사케로 만찬

다카이치 “다음엔 日 지방 온천서”

선유줄불놀이·판소리 함께 관람

이미지 확대 李, 하회탈 목조각 액자 선물 이재명 대통령이 19일 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 부부에게 선물한 ‘안동 하회탈 목조각 액자’﻿. ﻿

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 李, 하회탈 목조각 액자 선물 이재명 대통령이 19일 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 부부에게 선물한 ‘안동 하회탈 목조각 액자’﻿. ﻿

청와대 제공

이미지 확대 줄불놀이 보는 한-일 정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 하회마을에서 선유줄불놀이를 보고 있다. 2026.5.19 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 줄불놀이 보는 한-일 정상 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 하회마을에서 선유줄불놀이를 보고 있다. 2026.5.19 청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 안동에서 정상회담 뒤 만찬을 함께하며 우호를 다졌다. 이 대통령은 고춧가루를 뺀 한식과 지역 전통주로 배려했고, 다카이치 총리는 지방 셔틀외교와 한국 정책에 관심을 보이며 화기애애한 분위기를 만들었다. 안동 정상회담 뒤 만찬으로 우호 재확인

고춧가루 뺀 한식과 지역주로 배려

온천 셔틀외교 제안과 정책 관심 표명

2026-05-20 4면

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“내일 국회 일정이 있어 술을 마셔야 할지 매우 고민했어요.”(다카이치 사나에 일본 총리)“제가 전화해서 하루 더 머무를 수 있도록 해볼까요?”(이재명 대통령)이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동에서 정상회담 후 만찬을 ﻿하며 우호 관계를 재확인했다.이 대통령은 자신의 고향을 찾은 다카이치 총리를 숙소 문 앞에서부터 맞이하는 등 국빈급 예우를 보였다. 또 다카이치 총리를 위해 고춧가루를 모두 뺀 음식으로 만찬을 준비하며 배려했다. 만찬은 보물로 지정된 안동 지역 종가의 오래된 조리서 ‘수운잡방’ 요리를 접목한 퓨전 한식과 안동의 전통주인 태사주, 안동의 최고급 쌀로 빚은 명인 안동소주, 일본 나라현 사케 등이 제공되는 등 한일의 우정과 화합을 담아냈다.다카이치 총리는 만찬 자리에서 “다음 셔틀 외교는 일본의 지방 온천 도시에서 이어갔으면 좋겠다”고 제안했다. 이에 이 대통령은 “온천에 가겠다고 말씀드리면 바로 추진되는 것이냐”고 화답해 참석자들 사이에서 웃음이 터져 나왔다고 강유정 수석대변인이 전했다. 또 다카이치 총리는 한국에서 실시하는 석유 최고가격제와 소비쿠폰에 대해 큰 관심을 보이며 이 대통령에게 지급 방식과 범위에 대해 직접 물어보기도 했다.앞서 이 대통령은 다카이치 총리를 직접 맞이하면서 “제가 어젯밤부터 기다리고 있었다”고 말하며 반가워했다. 다카이치 총리는 전통 의장대와 군악대가 차량을 호위한 것을 가리키며 “훌륭하다”고 극찬했다.양 정상은 만찬 후 재일 한국계 피아니스트인 양방언의 연주를 감상했다. 이어 하회마을 나루터로 이동해 전통문화 ‘선유줄불놀이’와 ‘흩어지는 불꽃처럼’이라는 판소리 공연을 함께 관람했다. 양 정상은 부용대 절벽 위에서 불붙인 솔가지 다발을 떨어뜨리는 낙화놀이도 관람했다.이 대통령은 다카이치 총리를 위해 안동 하회탈 목조각 액자, 조선통신사 세트(홍삼 및 한지 가죽 가방), 백자 달항아리 액자 등 지역 특색을 전하고 견고한 한일 관계를 의미하는 맞춤형 선물을 전달했다.다카이치 총리는 고향인 나라현의 전통공예품인 아카하다야키 도제 전통 잔과 안경 산업으로 유명한 후쿠이현 사바에시에서 만든 티타늄 안경테를 선물했다.