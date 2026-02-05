경찰, ‘돈 빌려달라’ 동급생 폭행·SNS에 영상 공개…중학생 5명 수사

경찰, 동급생 폭행·영상 SNS 게시한 중학생들 수사

만 10세 이상 14세 미만 촉법소년, 소년부 송치 예정

이미지 확대 광주 북부경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주 북부경찰서 전경

중학생들이 동급생을 때리고 폭행 장면을 소셜미디어(SNS)에 올렸다는 내용의 진정이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.광주 북부경찰서는 폭행 혐의로 10대 중학생 A군 등 5명을 수사 중이라고 5일 밝혔다.경찰에 따르면 A군 등은 지난해 12월 27일과 지난달 1일 광주 북구 소재 놀이터와 지하주차장에서 2차례에 걸쳐 동급생 B군을 때린 혐의를 받고 있다.폭행하는 모습을 휴대전화로 촬영한 이들은 SNS에 해당 영상을 게시하기도 했다.A군 등은 초등학교 동창 사이인 B군에게 돈을 빌려달라고 했으나 이에 응하지 않자 이러한 일을 저지른 것으로 조사됐다.경찰은 가해 중학생들이 만 10세 이상 14세 미만인 촉법소년(형사미성년자)이어서 조만간 가정법원 소년부로 송치할 예정이다.