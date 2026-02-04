“참 잘한다” 민원서비스 상위 2%에 농진청·대구… 최악은

정부 ‘2025년 민원서비스 종합평가’ 공개

308개 행정기관 대상… 우수기관 32곳 선정

하남·진도·성동·광주교육청 등 최고득점

‘최하위’에 관세청·금융위·강원 등 31곳

지난해 9월 29일 광주 북구 용봉동 행정복지센터 민원실에서 민원 처리를 하고 있는 모습. 광주 북구 제공

지난해 8월 21일 광주 북구청 민원실에서 열린 폭언.폭행 등 위법행위 발생 비상 대비 모의훈련에서 공무방해자 출입제한·퇴거조치 상황 교육이 실시 되고 있다. 광주 북구 제공

정부의 ‘2025년 민원 서비스 종합평가’에서 농촌진흥청과 대구광역시, 경기 하남시, 전남 진도군, 서울 성동구, 광주교육청이 상위 10%인 우수기관(가 등급) 중에서도 최고득점 기관으로 선정됐다.행정안전부와 국민권익위원회는 308개 행정기관을 대상으로 민원 서비스 전반을 점검한 결과, 상위 10%인 32개 기관을 우수기관으로 선정했다고 4일 밝혔다. 평가등급은 종합점수 순위에 따라 가(상위 10%), 나(상위 20%), 다(상위 40%), 라(하위 20%), 마(하위 10%) 등급으로 매겼다.유형별로 중앙행정기관 중에는 농촌진흥청과 방위사업청, 병무청, 식품의약품안전처, 조달청 등 5곳이 우수기관으로 이름을 올렸다. 농진청은 농작업 중 발생하는 민원과 애로사항을 신속히 해결하기 위해 농업기술 상담과 스마트 기상 알림을 연계한 ‘인공지능(AI) 기반 실시간 민원상담 서비스’를 운영한 점에서 가장 높은 평가를 받았다.시·도 단위에서는 대구광역시와 광주광역시가 우수기관으로 선정됐다. 대구시는 주차 민원 해소를 위해 공영주차장의 위치와 운영시간, 주차 가능 면수 등을 한눈에 확인할 수 있는 통합 주차 정보시스템을 구축하고, 200곳이 넘는 개인형 이동장치(PM) 가상 주차구역을 지정해 호평을 받았다.시·군·구에서는 모두 23개 기관이 우수기관으로 선정됐다. 하남시, 진도군, 성동구는 각각 시·군·구 유형에서 최고점을 기록했다. 하남시는 경찰·소방·교육청과 협업한 ‘복합민원 화상상담 플랫폼’을 통해 우범지대 CCTV 설치 요청과 청소년 계도, 전기차 화재 대응·예방 등 복합민원을 처리해 만족도를 높였다. 진도군은 인허가 등 복합 민원에 방문 전 사전상담 예약제와 주요 도로 유료 주차시스템을 도입해 불법 주정차 민원을 해소하는 데 기여했다. 성동구는 모바일 빗물받이 간편 신고 시스템과 스마트 흡연부스 운영, 허가민원 서식 QR코드 안내 등 지역 특성을 반영한 스마트 민원시책을 추진했다.교육청 중에서는 광주광역시교육청과 서울특별시교육청이 우수기관으로 선정됐다. 광주교육청은 중대 범죄 피해 학생을 대상으로 교육·치안·행정·NGO를 연계한 통합 지원을 추진하고, ‘광주 늘봄지니’ AI 챗봇을 통해 늘봄학교 정보를 신속하게 제공한 점이 높은 평가를 받았다.반면 민원 서비스 최하위를 받은 기관은 31곳이다. 중앙행정기관에서는 관세청, 금융위원회, 새만금개발청, 원자력안전위원회, 재외동포청이 만족도가 가장 낮은 마 등급을 받았다. 시·도에서는 강원도와 경북도, 시·군·구에서는 강원 동해·태백시, 경북 구미·김천·문경·상주·영주시, 강원 고성·양양·인제군, 경북 울릉군, 부산 기장군, 전남 강진·완도군, 전북 임실군, 부산 서구·중구·해운대구, 서울 강북구, 울산 동구, 인천 남동구·중구가 만족도가 낮았다.이번 평가에는 민원 담당자를 보호하기 위해 ‘민원 담당자 보호’ 지표를 별도 분리하고 배점을 확대했다. 민원 전화 전수 녹음과 통화 권장 시간 설정 등도 새롭게 도입했다. 황명석 행안부 참여혁신조직실장 직무대리는 “원스톱 민원 처리 확대, 반복 민원 해결 등 국민 눈높이에 맞는 민원 서비스를 제공하기 위해 평가를 지속 보완·개선하겠다”고 말했다.행안부와 권익위는 우수기관과 공적이 높은 민원 담당자에게 정부 포상을 실시하고, 낮은 평가를 받은 기관에는 민원 서비스 수준 향상을 위한 맞춤형 교육과 자문을 제공할 예정이다.