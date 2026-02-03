충남 보령 양돈농장서 아프리카돼지열병 발생…긴급방역

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
충남 보령 양돈농장서 아프리카돼지열병 발생…긴급방역

김중래 기자
김중래 기자
입력 2026-02-03 18:52
수정 2026-02-03 18:52
검역본부 예찰서 확인…3500두
일대 축산관계자 이동 중지 명령

아프리카돼지열병(ASF)이 잇따라 발생하며 방역에 비상이 걸린 가운데 26일 경기 안성시 미양면 일대에서 안성시 관계자가 집중 소독 및 방역 작업을 하고 있다. 2026.1.26. 뉴스1
아프리카돼지열병(ASF)이 잇따라 발생하며 방역에 비상이 걸린 가운데 26일 경기 안성시 미양면 일대에서 안성시 관계자가 집중 소독 및 방역 작업을 하고 있다. 2026.1.26. 뉴스1


충남 보령시의 한 양돈농가에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 검역 당국이 긴급 대응에 나섰다.

아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 3일 충남 보령시 소재 돼지농장(35000마리 사육)에서 ASF가 발생했다고 밝혔다.

검역본부는 해당 농가의 ASF 예찰 과정에서 양성을 확인했으며, 충청남도는 돼지 및 환경시료를 채취하고 정밀검사를 통해 최종 양성을 확인했다.

중수본은 해당 농장에 초동방역팀과 역학조사반을 파견하고 일대를 통제하고 있다. 또 이날 오후 6시부터 4일 오후 6시까지 보령시 및 홍성·청양·부여·서천의 돼지농장 및 도축장, 사료공장 등 축산관계시설 종사자와 차량에 대해 일시 이동 중지 명령을 발령했다. 해당 농장이 사육하는 돼지는 모두 살처분할 계획이다.

중수본 관계자는 “앞으로도 민간 검사기관과 연계한 폐사체 예찰 검사를 지속하겠다”며 “농가에서도 집중 소독 및 환경 검사에 적극적으로 참여해 달라”고 당부했다.
세종 김중래 기자
위로