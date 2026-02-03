사회 동료 응원하는 일성여중고 만학도 도준석 기자 입력 2026-02-03 17:02 수정 2026-02-03 17:06 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/02/03/20260203500273 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 만학도들이 3일 서울 마포구 일성여자중고등학교에서 열린 제9회 내 생각 말하기 대회에 참가한 동료를 응원하고 있다. 2026.2.3 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 만학도들이 3일 서울 마포구 일성여자중고등학교에서 열린 제9회 내 생각 말하기 대회에 참가한 동료를 응원하고 있다. 2026.2.3 도준석 전문기자 만학도들이 3일 서울 마포구 일성여자중고등학교에서 열린 제9회 내 생각 말하기 대회에서 참가 동료를 응원하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지