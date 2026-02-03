괴산군 교통문화수준 ‘최고’...전국 군 단위 지역 1위

방금 들어온 뉴스

괴산군 교통문화수준 ‘최고’...전국 군 단위 지역 1위

남인우 기자
입력 2026-02-03 14:37
수정 2026-02-03 14:37
괴산군청.
충북 괴산군은 ‘2025년 교통문화지수 실태조사 평가’에서 전국 군 단위 82개 지역 중 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

교통문화지수는 운전행태, 보행행태, 교통안전 등 3개 영역을 조사·분석해 해당 도시의 교통문화 수준을 평가하는 것으로, 국토교통부가 주관하고 한국교통안전공단이 실시한다.

괴산군의 지난해 교통문화지수는 88.72점으로 전국 평균 지수(81.34점)보다 7.38점 높다.

이륜차 승차자 안전모 착용률 100%로 전국 1위, 안전띠 착용률 5위(전국 군 지역), 인구 및 도로 연장당 보행자 사상자 수 3위(전국 군 지역) 등에서 높은 점수를 받았다.

군은 교통문화 개선에 힘쓴 결과로 분석한다.

군은 교통안전 표지판 신설 및 노후 시설물 보수, 교통신호기 유지보수, 무인 과속단속카메라 설치 등 교통안전 인프라 확충을 꾸준히 추진했다.

괴산증평교육지원청, 괴산경찰서, 모범운전자회 등과 협력해 연 4회 분기별 교통안전 캠페인을 실시해 학교 앞 등굣길 지도와 어린이보호구역 교통법규 준수 활동도 실시했다.

군 관계자는 “교통문화지수 군 지역 1위 달성은 군민들의 교통법규 준수 노력의 결과”라며 “앞으로 안전한 교통환경 조성을 확대하겠다”고 말했다.
괴산 남인우 기자
