[포토] 봄 시작 알리는 ‘입춘대길’

입력 2026-02-02 16:01
수정 2026-02-02 16:01
봄의 시작을 알리는 절기 입춘(立春)을 이틀 앞두고 눈이 내린 2일 전국 각 지역에서 입춘첩 붙이기 행사가 열렸다.

이날 경북 경산시 영남대 박물관에서는 한국 전통문화 체험에 참여한 외국인 유학생들이 입춘첩 ‘입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶)’을 한글과 한자 붓글씨로 쓰며 즐거운 시간을 보냈다.

경기 용인시 한국민속촌을 찾은 외국인 관광객들은 전통 한복을 입고 입춘첩을 붙이는 행사를 진행했다.

부산 동래향교에서는 지역 유림 대표들이 입춘첩을 대문에 붙이는 행사가 열렸다.

입춘은 24절기 중 첫 번째 절기로, 봄이 시작됨을 알리는 날로, 입춘이 되면 대문에 입춘과 관련된 글귀를 대문에 적어 붙이는 것을 입춘첩이라고 한다.

‘입춘대길, 건양다경’은 ‘봄이 시작되니 크게 길하고, 양기가 솟아 경사가 많아지기를 바란다’는 뜻을 담고 있다.

입춘첩을 문에 붙이는 풍습은 집안에 복을 불러들이고 액운을 막아준다고 믿었기 때문이다. 또한 입춘은 새해의 시작을 의미하는 절기이므로, 한 해 농사의 시작과 가정의 번영 그리고 풍년을 기원하는 의미로 대문이나 기둥에 붙이는 풍습이 전해 내려왔다.
온라인뉴스부
위로