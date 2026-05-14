해경함정을 ‘이동식 주유소’로… 서울~제주보다 먼 거리 응급환자 이송했다

마라도 남서쪽 604㎞서 구토증세 60대 뇌졸중 의심환자

해경헬기 왕복이동 2번의 유류수급 끝 응급환자 이송 성공

이미지 확대 제주지방해양경찰청은 지난 13일 오전 10시 31분쯤 베트남에서 인천으로 향하던 1만 8072t급 컨테이너선 A호에서 뇌졸중 증세를 보인 한국인 선원 B씨를 해경 헬기로 긴급이송시키고 있다. 제주지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주지방해양경찰청은 지난 13일 오전 10시 31분쯤 베트남에서 인천으로 향하던 1만 8072t급 컨테이너선 A호에서 뇌졸중 증세를 보인 한국인 선원 B씨를 해경 헬기로 긴급이송시키고 있다. 제주지방해양경찰청 제공

세줄 요약 제주 남서쪽 604㎞ 해상에서 뇌졸중 의심 증세를 보인 60대 한국인 선원이 해경의 긴급 구조로 병원에 옮겨졌다. 헬기는 왕복 거리가 길어 5000t급 함정에서 두 차례 급유를 받고 현장에 도착했고, 호이스트로 환자를 구조한 뒤 제주공항을 거쳐 119에 인계했다. 마라도 남서쪽 604㎞ 해상 응급환자 발생

헬기 왕복 연료 부족, 해경함정 두 차례 급유

호이스트 구조 뒤 제주공항 거쳐 병원 이송

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제주 남서쪽 망망대해 한복판에서 뇌졸중 의심 증세를 보인 60대 선원이 해경의 긴급 이송 작전 끝에 무사히 병원으로 옮겨졌다. 구조 지점은 마라도에서 무려 604㎞ 떨어진 해상. 직선거리로만 따져도 서울~제주 항로보다 먼 거리였다.14일 제주지방해양경찰청에 따르면 지난 13일 오전 10시 31분쯤 베트남에서 인천으로 향하던 1만 8072t급 컨테이너선 A호(마셜제도 국적)에서 한국인 선원 B씨(60대)가 뇌졸중 의심 증세를 보인다는 신고가 접수됐다.당시 선박은 마라도 남서쪽 604㎞ 해상에 있었다. 환자는 오른쪽 눈 통증과 시야 이상, 구토 증세를 호소했지만 의식은 있었고 거동도 가능한 상태였던 것으로 전해졌다.해경은 장거리 운항이 가능한 헬기를 급파했지만 문제는 거리였다. 현장까지 왕복하려면 중간 급유 없이는 사실상 임무 수행이 어려운 상황이었다.결국 해경은 바다 위 5000t급 함정을 ‘이동식 주유소’처럼 활용하는 고난도 작전에 나섰다. 헬기는 오후 4시 32분쯤 제주를 출발해 현장으로 향하던 중 오후 5시 32분쯤 해상에서 첫 번째 유류 보급(400ℓ)을 받았다.약 2시간 만인 오후 6시 37분쯤 현장에 도착한 구조대는 호이스트 장비를 이용해 환자를 헬기로 끌어올렸다. 이어 제주로 복귀하던 중 오후 7시30분쯤 다시 한번 5000t급 함정에서 두 번째 유류 보급(600ℓ)을 받았다.헬기는 오후 9시쯤 제주공항에 도착했고, 환자는 대기 중이던 119구급대에 인계돼 병원으로 옮겨졌다.제주해경 항공단장 김성철 경정은 “응급환자가 탑승한 선박 위치가 워낙 멀어 두 차례 유류 수급을 통해 임무를 수행할 수 있었다”며 “응급환자 이송은 시간과의 싸움인 만큼 원거리 해상에서도 빈틈없는 구조 대응 체계를 유지하겠다”고 말했다.한편 제주해경청은 올해 들어 헬기를 이용해 모두 5명의 응급환자를 이송했다.