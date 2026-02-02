전북 진안군 캐릭터 ‘빠망’ 8급으로 승진

이미지 확대 진안군 명예공무원 ‘빠망’ 승진 임용식 닫기 이미지 확대 보기 진안군 명예공무원 ‘빠망’ 승진 임용식

전북 진안군 대표 캐릭터 ‘빠망’이 8급으로 승진했다. 명예 공무원으로 임용된 지 5년 4개월 만이다.진안군은 붉은 망아지를 형상화한 캐릭터 ‘빠망’이 2일 자로 명예 공무원 8급으로 승진했다고 밝혔다.‘빠망’은 2020년 9월 17일 진안군 명예 공무원 9급으로 임용된 이후 각종 축제와 행사 현장은 물론 군정 주요 소식과 정책을 전달하는 역할을 했다. 온라인 홍보 콘텐츠와 군 공식 유튜브인 ‘빠망TV’ 등을 통해 딱딱할 수 있는 행정 소식을 쉽고 재미있게 전달하며 관광객과 젊은 층의 호응을 얻었다. 단순한 캐릭터를 넘어 진안군을 알리는 또 하나의 ‘공무원’으로서 역할을 충실히 수행해 왔다는 평가다.진안군은 2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 붉은 망아지를 형상화한 ‘빠망’을 군정 홍보와 관광 콘텐츠 전반에 적극 활용할 계획이다.진안군 관계자는 “붉은 말의 해에 붉은 망아지 캐릭터인 빠망이 8급으로 승진하게 된 것은 상징성과 스토리를 모두 갖춘 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 빠망을 중심으로 한 친근한 군정 홍보를 통해 군민과의 소통을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.