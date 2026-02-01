첫 공공 RC카 경기장, 인천 송도에 올해 개장

2026-02-02 23면

인천경제자유구역청은 송도국제도시 달빛공원에 조성한 2만㎡ 규모의 국제무선조종자동차(RC카) 경기장이 연내 본격 운영에 들어간다고 1일 밝혔다.인천경제청이 35억원을 들여 지난해 말 준공한 이 경기장은 국제무선조종자동차경기협회(IFMAR)가 정하는 국제대회 규격을 갖췄다. 온로드 서킷(포장 트랙)인 주 경기장을 포함해 보조경기장, 어린이경기장을 갖췄고, 부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 취미 공간 등 시설도 마련돼 있다. 국제대회 규격을 갖춘 RC카 경기장을 공공기관이 건립·운영하는 것은 이곳이 처음이다.인천경제청은 올 상반기 중 ‘장애물 없는 생활환경’(BF) 본인증 및 운영 방식 검토 등을 완료하고, 인천시설공단에 위탁해 운영에 들어간다는 계획이다. 인천경제청 관계자는 “국제대회 유치를 준비하고 있다”면서 “성사되면 대회 날짜에 맞춰 경기장을 개장할 예정”이라고 말했다.