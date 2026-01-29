경찰 체포 직후 수갑 차고 달아난 피의자…12시간여 만에 재검거(종합)

잡은 피의자 놓친 데 대한 비판 목소리

체포 직후 수갑을 차고 달아난 40대 남성이 도주 12시간여 만에 다시 검거됐다.29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시 55분쯤 대구 달성군 현풍읍에 있는 한 노래방에서 전화금융사기(보이스피싱)에 가담한 혐의를 받는 A(40대)씨가 붙잡혔다. A씨는 양손에 채워졌던 수갑을 푼 상태였다.A씨는 전날 낮 12시 50분쯤 대구 남구 대명동 한 빌라에서 경찰에 체포됐다. 하지만, 체포 직후 경찰이 집 안을 압수수색 하는 과정에서 감시가 소홀한 틈을 타 달아났다.그는 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 역할을 한 혐의로 경찰에 붙잡힌 것으로 알려졌다. 경찰은 이날 통장 모집책 4~5명에 대한 동시 검거 작전을 벌이고 있었다.경찰은 A씨가 달아나자마자 대구경찰청 형사기동대 수사관 전원과 일선 경찰서 형사, 기동순찰대 등 100여 명을 투입해 추적했다. 이와 함께 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석을 통해 도주 경로를 파악한 끝에 A씨를 다시 검거했다. A씨는 경찰 조사에서 손목이 가늘어 수갑에서 손을 빼낼 수 있었다고 진술한 것으로 알려졌다.A씨가 숨어 있던 노래방은 업주가 그의 지인이었던 것으로 확인됐다. 경찰은 이를 토대로 A씨의 도주를 도운 조력자가 있는지 수사를 벌일 예정이다. 다만, 잡은 피의자를 놓쳤다는 데 대한 비판은 피하기 어려울 것으로 보인다.경찰 관계자는 “감찰 등을 통해 체포된 피의자가 달아나게 된 경위 등을 조사해 체포 과정에서 문제점이 있었는 지 파악할 계획”이라며 “A씨가 연루된 보이스피싱 범죄에 대한 수사와 함께 형법상 도주죄도 추가로 적용될 것”이라고 말했다.