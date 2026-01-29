“취약계층 존엄한 마지막 길”…종로구 ‘품위사 지원사업’

2026 밀라노 올림픽
“취약계층 존엄한 마지막 길”…종로구 ‘품위사 지원사업’

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-29 14:42
수정 2026-01-29 14:42
종로구 홀몸어르신 가정 방문
종로구 홀몸어르신 가정 방문 정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 2024년 12월 홀몸어르신 가정을 찾아 안부를 묻고 있다.
종로구 제공


서울 종로구는 홀로 죽음을 맞이하는 취약계층이 존엄하게 생을 마무리할 수 있도록 올해부터 ‘품위사(品位死) 지원사업’을 시작한다고 29일 밝혔다. 사전 장례 의사 확인부터 응급상황 대응, 사망 이후 공영장례까지 공공이 책임지는 통합 지원체계를 마련하는 것이다.

종로구 기초생활보장수급자 중 76%를 차지하는 1인 가구 중 고독사 위험군인 50세 이상이 대상이다. 동(洞) 복지플래너가 상담을 통해 사업을 안내하고 사후 장례 절차에 대한 본인 의사를 담은 ‘사전장례주관의향서’ 작성을 돕는다. 비상연락망을 확보하고 사망 후의 장례 방법과 선호도를 기록해 장례 절차를 지원한다. 또 장례주관자가 없는 고위험 고립가구를 중점 관리 대상으로 삼아 정기적으로 건강·생활 실태를 확인하며 맞춤형 지원을 강화한다. 대상자가 사망하면 빈소 마련, 장례 의식 등의 애도 절차를 포함한 공영장례를 제공한다.

정문헌 구청장은 “고독사 위험이 큰 1인 가구를 위한 지원 시스템을 공고히 해 불안감을 덜어주고, 누구나 존엄한 마지막을 맞이할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
