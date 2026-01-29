스포츠로 지역경제 살리는 삼척

2026 밀라노 올림픽
기사 검색

스포츠로 지역경제 살리는 삼척

김정호 기자
입력 2026-01-29 10:51
해마다 인프라 대폭 확장…체육대회·전지훈련 유치 탄력

강원 삼척시는 지난해 12월 22일 삼척체육문화센터를 개관했다. 사진은 개관식 모습. 서울신문 DB
강원 삼척시는 지난해 12월 22일 삼척체육문화센터를 개관했다. 사진은 개관식 모습. 서울신문 DB


강원 삼척시가 스포츠 인프라를 대폭 확충하고 있다. 시민들 건강 증진에 기여하고, 대규모 체육대회와 전지훈련팀 유치로 지역경제에 활기를 불어넣을 수도 있어서다.

삼척시는 이달 초 교동 반다비체육센터를 착공했다고 29일 밝혔다. 170억원을 들여 내년 9월 완공하는 반다비체육센터는 장애인과 비장애인 모두 이용할 수 있는 체육시설이다. 지하 1층·지상 2층 연면적 2406㎡ 규모이고, 다목적체육관과 장애인체력인증센터, 헬스장 등을 갖춘다.

삼척시는 191억원을 투입해 교동에 지하 1층·지상 2층 연면적 3442㎡ 규모의 실내수영장도 짓는다. 25m 규격의 레인 8개로 이뤄진다. 오는 7~8월 공사에 들어가 2028년 8월 완공한다는 계획이다. 내년 3월에는 삼척시가 65억원을 투입하는 교동 골프연습장이 완공된다. 30명이 동시에 이용할 수 있는 타격장과 락카실, 휴게공간으로 구성된다.

앞서 지난해 삼척시는 삼척체육문화센터, 생활문화체육공원, 도계파크골프장 등의 체육시설을 잇달아 개장했다. 이처럼 체육시설이 늘어나면서 체육대회와 전지훈련팀 유치에 탄력이 붙었다.

지난해 삼척에서는 18년만에 열린 강원도민체육대회를 비롯해 크고 작은 체육대회가 150개 넘게 열렸다. 전지훈련팀도 몰려들고 있다. 이달 초부터 내달 말까지 삼척에서는 축구와 육상, 태권도, 야구, 핸드볼 등 72개팀 2433명이 전지훈련을 갖는다. 삼척시는 이를 통해 87억 안팎의 경제효과를 기대하고 있다.

김동훈 삼척시 체육과장은 “삼척은 겨울에도 기후가 온화하고, 바다와 산악을 갖추고 있어 전지훈련지로 적지다”며 “앞으로도 체육 기반을 지속적으로 확대해 명실상부한 사계절 스포츠 도시로 만들어 가겠다”고 말했다.

강원 삼척으로 전지훈련을 온 선수들이 자주 이용하는 삼척복합체육공원 축구 A구장. 삼척시 제공
강원 삼척으로 전지훈련을 온 선수들이 자주 이용하는 삼척복합체육공원 축구 A구장. 삼척시 제공
삼척 김정호 기자
위로