“엄벌을” vs “힘내라”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
“엄벌을”
전국민주행동 관계자들이 28일 서울 종로구 광화문광장에서 ‘국정농단 김건희 엄중처벌 촉구’ 기자회견을 열어 구호를 외치고 있다.
뉴스1
뉴스1
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
“힘내라”
28일 서울 서초구 중앙지방법원 앞에서 김건희 여사의 지지자들이 응원 메시지가 담긴 팻말과 태극기를 들고 응원을 보내는 모습.
뉴스1
뉴스1
전국민주행동 관계자들이 28일 서울 종로구 광화문광장에서 ‘국정농단 김건희 엄중처벌 촉구’ 기자회견을 열어 구호를 외치고 있다(위 사진). 아래 사진은 같은 날 서울 서초구 중앙지방법원 앞에서 김건희 여사의 지지자들이 응원 메시지가 담긴 팻말과 태극기를 들고 응원을 보내는 모습.
뉴스1
2026-01-29 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
전국민주행동이 김건희 여사와 관련해 촉구한 내용은?