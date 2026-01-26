[포토] 눈밭에 그려진 하트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추위가 좀처럼 물러나지 않고 있다.월요일인 26일 아침에도 동해안을 제외한 중부지방과 경북 내륙·전북 내륙은 기온이 -10도 안팎, 강원 동해안과 나머지 남부지방은 -10도에서 -5도 사이까지 내려가는 등 추위가 이어졌다.이날 낮 최고기온은 -3∼8도로 예상된다.중부지방은 낮에도 기온이 0도 이하인 곳이 많겠다.추위는 당분간 이어질 전망이다.27일은 아침 최저기온이 -13∼0도이고 낮 최고기온이 -4∼8도겠으며 28일은 아침 최저기온이 -17∼-3도까지 떨어지고 낮 최고기온은 -4∼6도에 머물겠다.북서쪽에서 차고 건조한 공기가 들어오며 추위와 함께 대기가 메마른 상황도 지속하겠다.서울 동북·서남권과 경기 내륙 일부, 강원 남부 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부 남해안, 영남을 중심으로 현재 건조특보가 내려져 있으며 특보가 내려지지 않은 지역도 대기가 건조한 편이다.바람도 약간 강하게 불면서 불이 나기 쉽겠으니 주의해야 한다.약한 기압골 영향으로 이날 밤부터 충남 서해안과 제주에 비나 눈이 내리겠다.이후 27일 새벽부터 아침까지 충남 서부·호남 서부·제주에 비 또는 눈이 내리고 인천·경기 남부·충청 내륙·전라 동부·경남 서부 내륙에 눈발이 날리겠다.예상 적설은 제주 산지 1∼5㎝, 광주·전남 서부·전북 서해안·전북 남부 내륙 1∼3㎝, 서해5도와 충남 서부 1㎝ 안팎, 제주 중산간 1㎝ 미만 등이다.