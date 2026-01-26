민형배 의원 “광주·전남 골고루 혜택가는 ‘균형 통합’이어야”

방금 들어온 뉴스

민형배 의원 “광주·전남 골고루 혜택가는 ‘균형 통합’이어야”

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-01-26 16:47
수정 2026-01-26 16:48
방송 출연서 “통합특별법에 균형통합 관련 특례 포함” 촉구
인구 1백만 신산업벨트 조성, 농림부 등 정부부처 이전 제안

민형배 더불어민주당 국회의원.
민형배 더불어민주당 국회의원.


민형배 더불어민주당(광주 광산을) 의원은 “광주전남 통합은 모든 지역에 골고루 혜택이 돌아가는 균형 통합이어야 한다”고 밝혔다.

민 의원은 지난 25일 여수 MBC에 출연해 “지역 간 경계가 사라지고 어느 지역도 소외받지 않는 균형 잡힌 지역성장으로 가야 한다. 균형통합 특례조항을 특별법에 포함시켜야 한다”며 이같이 말했다.

민 의원은 균형통합을 위한 가장 큰 요소로 ‘산업 활성화’를 꼽았다.

그는 “호남에 100만 인구가 유입될 수 있는 신산업 벨트가 조성됐으면 좋겠다”며 “그렇게 되면 통합 효과가 극대화될 것이다. 신산업 벨트 특례조항을 특별법에 포함시켜야 한다”고 제안했다.

공공기관과 정부부처 이전도 필요하다고 강조했다. 민 의원은 “동부권에는 농림부, 서부권에는 농협중앙회 , 광주권에는 문체부가 이전하는 등 균형 잡힌 통합이 이뤄지는 게 필요하다”고 지적했다.

이어 “단순히 덩치를 키우는 통합이 아니라 광주의 혁신 역량과 전남의 산업 역량이 만나 수도권 일극 체제에 맞설 새로운 거점을 만들어야 한다”면서 “균형통합이라는 대원칙에 따라 권역별 부시장 등 각 지역의 특화 산업을 살리는 운영 체계가 필요하다”고 강조했다 .

민 의원은 특히, 지역민들에게 통합 효과에 대한 충분한 설명이 있어야 한다고 했다. 그는 “행정 체제 내에서 위상이 올라가는 것뿐만 아니라 시민들의 삶이 ‘통합의 효과’로 질적으로 개선될 수 있다는 점을 적극적으로 알려야 한다”고 덧붙였다.
광주 홍행기 기자
