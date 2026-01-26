강릉 섬석천 수해 막는다…2021억 들여 대대적 정비

방금 들어온 뉴스

강릉 섬석천 수해 막는다…2021억 들여 대대적 정비

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-01-26 16:18
수정 2026-01-26 16:18
강원 강릉 섬석천은 집중호우가 내리거나 태풍이 오면 상습적으로 범람해 인근 주민들이 피해를 보고 있다. 사진은 2020년 9월 태풍 하이선이 몰고 온 많은 비로 섬석천이 범람해 주변 도로가 물에 잠긴 모습. 강원도 제공
강원 강릉 섬석천은 집중호우가 내리거나 태풍이 오면 상습적으로 범람해 인근 주민들이 피해를 보고 있다. 사진은 2020년 9월 태풍 하이선이 몰고 온 많은 비로 섬석천이 범람해 주변 도로가 물에 잠긴 모습. 강원도 제공


강원도가 강릉 섬석천 범람으로 인한 수해를 예방하기 위해 정비 사업을 벌인다고 26일 밝혔다. 대관령에서 유산동, 청량동, 군부대를 지나 바다로 흘러가는 섬석천은 좌우 폭이 좁은 탓에 집중호우가 내리거나 태풍이 오면 상습적으로 범람해 인근 주민들이 피해를 봤다.

강원도, 강릉시와 행정안전부, 국방부가 공동으로 추진하는 정비 사업에는 도비 496억5000만원, 시비 249억 5000만원, 국비 1285억원 등 총 2031억원이 투입된다. 김광래 강원도 경제부지사는 “230가구와 500ha의 경작지가 있는 섬석천 일대 수해 위험이 원천적으로 해소될 것으로 기대된다”고 말했다.

정비 사업을 통해 섬석교에서 하천 하구까지 4.49㎞ 구간 하천 폭이 46~70m에서 100m로 넓어져 통수가 원활해진다. 심석1·2·3지구로 나뉘는 사업 구간은 올해 상반기 일제히 착공된다. 완공 시기는 심석 1지구 내년, 2지구 2028년, 3지구 2030년이다.

김 부지사는 “섬석천은 지방하천이어서 모두 도비로 정비를 해야 하는데 행안부, 국방부가 협력 사업으로 추진해 많은 도비를 아낄 수 있다”며 “뿐만 아니라 15년 정도 걸릴 사업 기간도 5년으로 크게 단축했다”고 전했다.

강릉 김정호 기자
위로