청주시 식품사막화 해소 위해 이동장터 운영

청주시가 식품 사막화 해소를 위해 이동장터 운영에 나선다.식품 사막화란 슈퍼마켓 등이 없어 식료품 구매가 어려운 지역을 의미한다.청주시는 상당구 미원면 지역의 주민 생활편의 증진을 위해 19일 ‘찾아가는 이동장터’ 시범 운영을 시작했다.이동장터는 식료·생필품 등을 갖춘 3.5t 탑차로, 미원면 내 27개 법정리 가운데 슈퍼마켓에서 마을회관까지 직선거리로 1km 이상 떨어진 지역을 중심으로 운영된다.주 5일 미원면 마을을 순회하며, 하루 3개 마을을 방문할 예정이다.이번 사업에는 총 2억 8000만원이 투입된다.시는 현장 의견을 반영해 품목 구성과 운영방식을 보완한다는 계획이다. 향후 반찬 및 문화배달까지 확대할 방침이다.시 관계자는 “미원면은 면사무소 소재지까지 나오지 않으면 장보기가 불편해 이동장터 시범운영을 시작했다”며 “수요자 중심의 생활편의 서비스가 될 것”이라고 말했다.