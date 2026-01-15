신길동서 70대 친언니 흉기로 찌른 60대女 긴급체포…“돈 달라는데 안 줘서”

언니는 신고 불원…요양보호사가 신고

70대 친언니를 흉기로 찔러 살해하려 한 60대 여성이 경찰에 붙잡혔다.15일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 전날 오후 2시쯤 60대 여성 A씨를 살인미수 혐의로 긴급체포했다.A씨는 지난 11일 영등포구 신길동 소재 70대 언니의 집으로 가 주방에 있던 과도로 언니의 가슴 부위를 찌른 혐의를 받는다.A씨는 범행에 앞서 언니에게 금전을 요구했다가 거절당한 것으로 알려졌다.현재 A씨의 언니는 병원 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.사건 발생 당시 언니는 경찰에 신고를 원하지 않았던 것으로 파악됐다.이에 사건 발생 3일 뒤인 지난 14일 A씨가 언니의 집을 다시 찾았을 때, 함께 있던 요양보호사가 신고한 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “증거 검토 등 기본 수사를 마친 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다”고 말했다.