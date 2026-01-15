신길동서 70대 친언니 흉기로 찌른 60대女 긴급체포…“돈 달라는데 안 줘서”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

신길동서 70대 친언니 흉기로 찌른 60대女 긴급체포…“돈 달라는데 안 줘서”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-15 18:02
수정 2026-01-15 18:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

언니는 신고 불원…요양보호사가 신고

이미지 확대
경찰 수사 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 수사 자료 이미지. 서울신문DB


70대 친언니를 흉기로 찔러 살해하려 한 60대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

15일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 전날 오후 2시쯤 60대 여성 A씨를 살인미수 혐의로 긴급체포했다.

A씨는 지난 11일 영등포구 신길동 소재 70대 언니의 집으로 가 주방에 있던 과도로 언니의 가슴 부위를 찌른 혐의를 받는다.

A씨는 범행에 앞서 언니에게 금전을 요구했다가 거절당한 것으로 알려졌다.

현재 A씨의 언니는 병원 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

사건 발생 당시 언니는 경찰에 신고를 원하지 않았던 것으로 파악됐다.

이에 사건 발생 3일 뒤인 지난 14일 A씨가 언니의 집을 다시 찾았을 때, 함께 있던 요양보호사가 신고한 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “증거 검토 등 기본 수사를 마친 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다”고 말했다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 언니를 흉기로 찌른 동기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로