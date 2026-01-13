충주 초정밀 버스 서비스 시행…초 단위로 위치정보 수집

방금 들어온 뉴스

충주 초정밀 버스 서비스 시행…초 단위로 위치정보 수집

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-01-13 10:40
수정 2026-01-13 10:58
이미지 확대
충주 초정밀 버스 서비스 홍보물. 충주시 제공.
충주 초정밀 버스 서비스 홍보물. 충주시 제공.


충주시가 버스시스템 고도화 사업을 완료하고 ‘초정밀 버스’ 서비스를 본격 시행한다고 13일 밝혔다.

‘초정밀 버스’는 시내버스 위치 정보를 초(秒) 단위로 실시간 제공하는 서비스다. 주민들은 카카오맵 앱을 설치하면 누구나 이용할 수 있다. 충주시 버스정보 홈페이지를 통해서도 실시간 버스 위치와 도착 예정 정보를 확인할 수 있다.

그동안은 30초 단위로 버스 위치 정보가 수집됐지만 이제는 1초 단위로 정보가 수집된다.

이를 위해 시는 관내 시내버스와 급행버스 등 총 90대에 GNSS 시스템을 장착했다. GNSS는 위성에서 발신한 전파로 언제 어디서나 정밀한 위치·항법·시각 정보를 제공하는 위성항법 시스템으로 ㎝ 단위로 위치 수집이 가능하다.

충주시 관계자는 “이번 고도화사업으로 버스 도착 예정 정보 오차가 3초 정도로 줄어들 것 같다”며 “시민들의 불필요한 대기시간을 줄이고 동시에 대중교통 신뢰도도 향상될 것”이라고 말했다.
충주 남인우 기자
