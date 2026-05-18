“삼전·하이닉스는 공부 못하는 애들이…” 현대차 직원의 ‘황당 푸념’ 빈축

‘블라인드’ 앱에서 현대차 직원 글 화제

“성과급 평생 벌어도 ‘삼전닉스’만 못해”

“성적순으로 돈 벌어야 하나” 일침

이미지 확대 서울 서초구 삼성전자 사옥.[연합뉴스] 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 삼성전자 사옥.[연합뉴스]

이미지 확대 SK하이닉스가 창사 이래 최대 실적을 기록해 역대급 성과급을 배분받을 것으로 기대되고 있다. 이에 SK하이닉스 직원이나 주주를 부러워하는 각종 ‘하이닉스밈’이 생겨나고 있다. 쿠팡플레이 예능 ‘SNL코리아 시즌8’ 유튜브 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스가 창사 이래 최대 실적을 기록해 역대급 성과급을 배분받을 것으로 기대되고 있다. 이에 SK하이닉스 직원이나 주주를 부러워하는 각종 ‘하이닉스밈’이 생겨나고 있다. 쿠팡플레이 예능 ‘SNL코리아 시즌8’ 유튜브 채널 캡처

세줄 요약 AI 반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 기대가 커진 가운데, 현대차 직원이 두 회사를 비하하는 글을 올려 논란이 일었다. 네티즌 반응은 엇갈렸고, 현직자들은 노력과 시기 차이를 강조하며 반박했다. 삼성 노조는 성과급 상한 폐지와 재원 확대를 요구하며 파업 가능성도 내비쳤다. AI 호황 속 성과급 기대와 비하 논란 확산

현대차 직원의 삼성·하이닉스 폄하 글 빈축

삼성 노조 성과급 상한 폐지 요구와 협상

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인공지능(AI) 반도체 호황으로 ‘억대 성과급’을 받게 된 SK하이닉스와 사측을 상대로 성과급 상한 폐지를 요구하는 삼성전자를 향한 한 현대차 직원의 푸념이 온라인 커뮤니티에서 빈축을 사고 있다.18일 업계에 따르면 직장인 익명 커뮤니티 앱 ‘블라인드’에 전날 현대차 직원 A씨는 “인생은 참 운이 99%인 것 같다”며 이같이 주장했다.A씨는 “입사할 때만 해도 삼성전자는 공부 못하는 애들이 대기업 타이틀 달아보겠다고 가는 정도였다”며 “SK하이닉스는 전문대 애들이 가는 곳이라, 마이스터고 졸업생보다 공부를 못했을 것”이라고 말했다.“현대차 성과급을 평생 벌어도 삼전, 하이닉스 애들보다 못 번다는 게 참…”이라며 한탄한 A씨는 “뭔가 내가 알던 상식이 아예 어긋나 버린 것 같다”면서 “부러운 느낌이 아니라 그냥 나라 자체가 이상하게 흘러가는 것 같다”고 덧붙였다.‘블라인드’ 앱은 특정 기업에 재직중인 사실을 회사 이메일 등을 통해 인증해야 가입할 수 있다.A씨의 이러한 푸념에 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 한 네티즌은 “AI시대와 맞물려 운이 미친 듯 좋았던 것 뿐”이라며 A씨에게 공감한 반면, 또 다른 네티즌은 “왜 남의 노력을 깎아내리냐”고 지적했다.삼성전자와 SK하이닉스 현직자들은 A씨의 글에 공감하기 어렵다는 반응을 보였다. 삼성전자에 재직 중인 B씨는 “성적순으로 돈을 잘 벌어야 한다는 네 생각이 잘못됐다”고 일침했고, SK하이닉스 직원인 C씨는 “20년 전에는 공부 잘하는 사람들이 다 공기업 가고 교대에 갔다. 뭐든 시기가 있기 마련”이라고 일축했다.삼성전자와 SK하이닉스는 AI 반도체 수요 급증으로 올해 사상 최대 실적이 예상되며 그에 따른 막대한 성과급을 받을 것이라는 기대가 커지고 있다.SK하이닉스는 노사 합의를 통해 전년도 영업이익의 10%를 재원으로 해 사원들에게 ‘초과이익분배금(PS)’을 지급하기로 했는데, 증권가는 올해 SK하이닉스의 영업이익이 227조원을 넘어설 것으로 전망하고 있다. 이러한 전망이 현실화할 경우 단순 계산하면 직원 1인당 평균 약 6억 3000만원(세전)의 성과급을 받을 것으로 추정된다.이에 삼성전자의 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부도 사측을 향해 성과급 제도 개선을 촉구하고 있다. 노조는 사측을 상대로 ▲연봉의 50%인 성과급 상한 폐지 ▲영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용 ▲기존 성과급 제도인 OPI(초과이익성과금) 제도 투명화 등을 요구하며 사측이 이를 수용하지 않을 경우 오는 21일 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.양측이 평행선을 달리자 중앙노동위원회(중노위)가 중재에 나서 양측은 18일 2차 사후조정에 나섰지만 입장차를 좁히지 못했다. 이에 양측은 19일 재차 협상 테이블에 앉을 예정이다.