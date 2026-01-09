‘월 10만원이면 수도권 기숙사도 OK’…군위군, 대학생 ‘행복기숙사’ 입사생 60명 모집

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘월 10만원이면 수도권 기숙사도 OK’…군위군, 대학생 ‘행복기숙사’ 입사생 60명 모집

김상화 기자
입력 2026-01-09 06:58
수정 2026-01-09 06:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
군위군 대구행복기숙사 전경. 군위군 제공
군위군 대구행복기숙사 전경. 군위군 제공


대구 군위군 군위군교육발전위원회는 2026학년도 1학기 ‘군위군 행복기숙사’ 입사생을 모집한다고 9일 밝혔다.

행복기숙사는 한국사학진흥재단이 운영하는 공공기숙사다.

군위군교육발전위원회는 2023년 한국사학진흥재단과 협약을 맺고 수도권을 비롯한 주요 권역에 행복기숙사를 운영해 왔다. 지역 출신 대학생들의 주거비 부담을 줄여 안정적인 학업 여건을 제공하기 위한 차원이다.

모집 규모는 ▲수도권 4곳(홍제·동소문·독산·개봉동) 30명 ▲부산권(부경대) 10명 ▲대구권(대구 행복기숙사) 20명 등 모두 60명이다.

선발되면 기숙사비 중 월 10만원만 자부담하면 된다. 나머지는 군위군교육발전위원회가 지원한다. 통상 행복기숙사의 기숙사비는 월 20만~30만원대다.

신청 자격은 공고일 기준 부모 또는 본인이 군위군에 1년 이상 주소를 두고 거주 중인 대학생이다.

입사 신청은 이달 30일까지 군위군 총무과 교육노무과(054-380-6239를 방문하거나 우편 또는 전자우편으로 접수하면 된다.

김진열(군위군수) 군위군교육발전위원회 이사장은 “앞으로도 군위군과 군위군교육발전위원회는 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
대구 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
군위군 행복기숙사 입사생의 월 자부담 기숙사비는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로