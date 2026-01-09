‘월 10만원이면 수도권 기숙사도 OK’…군위군, 대학생 ‘행복기숙사’ 입사생 60명 모집

이미지 확대 군위군 대구행복기숙사 전경. 군위군 제공 닫기 이미지 확대 보기 군위군 대구행복기숙사 전경. 군위군 제공

대구 군위군 군위군교육발전위원회는 2026학년도 1학기 ‘군위군 행복기숙사’ 입사생을 모집한다고 9일 밝혔다.행복기숙사는 한국사학진흥재단이 운영하는 공공기숙사다.군위군교육발전위원회는 2023년 한국사학진흥재단과 협약을 맺고 수도권을 비롯한 주요 권역에 행복기숙사를 운영해 왔다. 지역 출신 대학생들의 주거비 부담을 줄여 안정적인 학업 여건을 제공하기 위한 차원이다.모집 규모는 ▲수도권 4곳(홍제·동소문·독산·개봉동) 30명 ▲부산권(부경대) 10명 ▲대구권(대구 행복기숙사) 20명 등 모두 60명이다.선발되면 기숙사비 중 월 10만원만 자부담하면 된다. 나머지는 군위군교육발전위원회가 지원한다. 통상 행복기숙사의 기숙사비는 월 20만~30만원대다.신청 자격은 공고일 기준 부모 또는 본인이 군위군에 1년 이상 주소를 두고 거주 중인 대학생이다.입사 신청은 이달 30일까지 군위군 총무과 교육노무과(054-380-6239를 방문하거나 우편 또는 전자우편으로 접수하면 된다.김진열(군위군수) 군위군교육발전위원회 이사장은 “앞으로도 군위군과 군위군교육발전위원회는 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.