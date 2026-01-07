“비계만 잔뜩” 관광객 기만하더니…‘이러다 다 죽어’ 울릉도 무슨 일

이미지 확대 한 여행 유튜버가 지난해 울릉도 여행에서 간 고깃집에서 1인분(120g) 1만 5000원짜리 삼겹살을 시켰다가 살코기보다 비계가 눈에 띄게 많은 고기를 받아 ‘바가지 논란’이 일었다. 유튜브 채널 ‘꾸준’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 여행 유튜버가 지난해 울릉도 여행에서 간 고깃집에서 1인분(120g) 1만 5000원짜리 삼겹살을 시켰다가 살코기보다 비계가 눈에 띄게 많은 고기를 받아 ‘바가지 논란’이 일었다. 유튜브 채널 ‘꾸준’ 캡처

지난해 ‘비계 삼겹살’, ‘택시 바가지요금’ 등 비싼 생활물가로 논란을 빚은 경북 울릉도의 관광객이 감소세를 기록한 것으로 나타났다.7일 울릉군에 따르면 지난해 울릉도를 찾은 관광객은 34만 7086명이다. 이는 전년보다 3만 7513명 준 수치다.연간 기준으로 울릉도 관광객은 2022년 46만 1375명으로 정점을 찍은 뒤 2023년 40만 8204명, 2024년 38만 4599명으로 매년 감소했다.울릉군은 이 같은 관광객 감소에 울릉과 포항을 잇는 쾌속 여객선이 고장으로 장기간 운항을 중단한 것이 영향을 미친 것으로 본다.군 관계자는 “코로나19 사태 일상 회복 이후에 외국 여행 증가, 쾌속 여객선 운항 중단 등이 관광객 감소에 영향을 준 것 같다”고 설명했다.관광객들은 비싼 물가도 관광객 감소의 원인이라고 입을 모은다. 지난해 울릉도에서는 육지보다 ℓ당 300원 이상 비싼 기름값, 2배 이상에 이르는 렌터카 사용료 등 각종 생활 물가가 육지보다 훨씬 비싼 사실이 언론 보도로 알려졌다.또 한 유튜버는 지난해 울릉도를 여행하던 중 비계가 절반 정도 차지하는 삼겹살을 손님상에 내놓은 식당을 찍어 올렸고, 또 다른 유튜버는 예상 요금의 2배에 이르는 요금을 받는 택시를 찍어 올리면서 논란이 되기도 했다.이에 울릉군은 물가 동향 상시 모니터링과 함께 관내 음식점과 숙박업소 등의 불법 영업행위 점검을 통한 상거래 질서 확립을 강화하고 있다.한편 울릉도 관광객 감소는 독도 관광객 감소로도 이어졌다. 독도 방문객은 매년 가파르게 상승해 2022년 28만 312명으로 역대 최고를 기록했지만, 2023년 23만 2380명, 2024년 22만 1273명으로 매년 줄어들었다. 특히 지난해 관광객은 19만 2122명으로 4년 만에 20만명 아래로 떨어졌다.군 관계자는 “숙박업소 등의 불법 영업 점검을 강화해 상거래 질서 확립에 행정력을 집중하고 있다”며 “친절 캠페인을 펼쳐 신뢰 회복에 나서겠다”고 말했다.