[속보] 50대 여성 살해한 60대 남성 영장…“흉기 미리 준비”

충남 공주경찰서는 살인 혐의로 체포된 60대 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.A씨는 전날 오후 4시 43분쯤 충남 공주시의 한 주택에서 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.B씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.가족의 신고를 접수한 경찰은 범행 현장에서 A씨를 현행범 체포했다.경찰 조사에서 A씨는 연인이었던 B씨가 이별을 통보해 범행했다고 진술했다.경찰은 A씨가 흉기를 미리 준비한 뒤 범행 당일 서울에서 이동해 곧바로 피해자를 찾아간 것으로 파악했다.경찰은 A씨가 범행을 미리 계획한 것으로 보고 신병을 확보한 뒤 정확한 경위를 조사할 방침이다.