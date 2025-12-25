이미지 확대
꼬마 천사들의 크리스마스 합창
그 어느 해보다 ‘다사다난’이라는 단어가 어울렸던 2025년 한 해가 저물고 있다. ‘하늘엔 영광, 땅에는 평화’. 크리스마스를 나흘 앞둔 지난 21일 경기 용인시 새에덴교회에서 ‘천사의 소리 합창단’ 소년 소녀들이 크리스마스를 상징하는 붉은색 옷과 모자를 쓰고 희망의 촛불을 든 채 캐럴 연습을 하고 있다.
이지훈 기자
이지훈 기자
2025-12-25 1면
