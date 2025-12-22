서울시버스조합 “우리시대 히어로 소방관 응원합니다”

서울버스조합, 소방서에 다육이액자·서울라면 전달
서울시버스운송사업조합 관계자들이 22일 마천동 송파소방서에서 ‘우리시대의 히어로 소방관 응원 행사’를 열고 시내버스로 싣고 온 서울라면을 소방관들에게 전달하고 있다. 서울시버스운송사업조합 제공
서울시버스운송사업조합(조합)은 22일 송파구 마천동 송파소방서에서 ‘우리시대의 히어로 소방관 응원 행사’를 열었다고 밝혔다.
조합은 이날 버스에 다육 식물을 액자 형태의 틀에 담은 ‘다육이 액자’ 100개와 서울라면 40박스 등을 싣고 소방관들에게 전달했다. 소방관들은 행사에 동참한 커피차에서 시니어 바리스타가 타준 커피와 다과를 즐기기도 했다. 지난해에 이어 2년 연속 소방관 응원 행사를 진행하는 조합은 올해 10개 소방서를 대상으로 커피차 음료 지원과 함께 다육이 액자 1200개, 서울라면 400박스 등을 나눌 계획이다.
이날 행사에 참여한 문승택 진화운수 대표는 다육이 액자를 전달하며 “바쁜 근무 속에서 작은 생명이 주는 위로와 휴식을 전달하고자 하는 취지를 담았다”고 말했다. 이에 백운선 송파소방서 장비회계 팀장은 “격무에 시달리는 소방관들의 정서 순화를 위해 준비해 주신 ‘다육이 액자’를 보니, 추운 겨울 마음이 따뜻해 지는 느낌”이라고 고마움을 전했다.
조합은 소방관들이 직접 작성한 새해 응원 메시지를 모아, 오는 12월 30일부터 서울 시내버스 외부에 부착하는 ‘2026년 새해 희망버스 캠페인’도 진행한다. 조합 관계자는 “버스가 시민을 싣고 달리듯, 감사의 마음도 함께 실어 나르는 사회공헌활동을 계속 이어가겠다”며 “2026년도 새해엔 소방관들의 응원 메시지가 시민들에게 한해의 힘찬 응원이 되길 바란다”고 말했다.
