관악구의회 주순자 의원, ‘한국ESG대상’ 지방의회 부문 대상 수상

지난 10일 국회도서관 대강당에서 열린 한국ESG대상 시상식에서 주순자 관악구의원이 지방의회부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진:관악구의회 제공.
서울 관악구의회 주순자 의원(더불어민주당)이 지난 10일 국회도서관에서 열린 ‘제3회 한국ESG대상’ 시상식에서 지방의회 부문 대상을 수상했다.
사단법인 한국ESG학회가 주관하는 한국ESG대상은 공공기관, 지자체 등 각 분야에서 ESG 가치를 실천하고 지속 가능한 성과를 창출한 기관과 개인에게 수여하는 상이다. 주 의원은 안전성·지속가능성·투명성이라는 ESG 핵심 가치를 지역 의정활동에 꾸준히 접목하며 구민의 삶의 질 향상에 기여한 공로를 인정받았다.
주 의원은 구민 안전과 생활환경 개선을 최우선 과제로 삼았다. 특히 ‘서울특별시 관악구 옥외행사의 안전관리에 관한 조례’를 제정해 선제적 안전관리 기준을 마련했으며, 도림천 범람·침수 문제 해결을 위해 지속적인 현장 활동과 5분 자유발언을 통한 대안 제시로 주민 불안을 해소했다. 이외에도 도로 정비, 공원 관리, 황톳길 조성 등 주민 밀착형 생활환경 개선 활동을 펼쳤다.
또한 5선 의원으로서 투명하고 책임감 있는 의정 운영에도 앞장섰다. 그는 반복 민원과 취약계층 문제에 대해 조례 제정, 예산 반영, 행정 개선 등 실효성 있는 정책을 추진하며 지역사회 변화를 이끌었다. 주 의원은 주민 의견을 적극적으로 수렴하고 현장 중심의 활동을 이어가며 지속 가능한 행정 거버넌스 구축에 기여했다는 평가를 받는다.
주 의원은 “주민과 함께 이뤄낸 소중한 성과가 ESG라는 국제적 기준 아래에서 인정받게 되어 매우 뜻깊다”면서 “앞으로도 지속 가능하고 안전한 관악구를 만드는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
