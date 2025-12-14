“대통령님, 여자도 특수부대 들어가게 해주세요” 레슬링 1위 소녀의 간절한 편지

경북 칠곡군 임하경양, 李대통령에 편지

이미지 확대 경북 칠곡군 약동초 6학년 임하경양이 대통령에게 보낼 손 편지를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 임양은 혼성 레슬링 전국대회에서 1위를 차지한 뒤 대통령에게 “여자도 해군 특수정보부대(UDU) 입대할 수 있게 해달라”는 내용의 손 편지를 써서 화제다. 2025.12.14 칠곡군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 칠곡군 약동초 6학년 임하경양이 대통령에게 보낼 손 편지를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 임양은 혼성 레슬링 전국대회에서 1위를 차지한 뒤 대통령에게 “여자도 해군 특수정보부대(UDU) 입대할 수 있게 해달라”는 내용의 손 편지를 써서 화제다. 2025.12.14 칠곡군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

혼성 레슬링에서 전국 1위에 오른 12살 초등학생이 이재명 대통령에게 “여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 갈 수 있게 해달라”는 손편지를 보냈다.14일 경북 칠곡군 등에 따르면 칠곡군 약동초등학교 6학년 임하경양은 전날 이 대통령에게 직접 쓴 편지를 들고 칠곡군청 기획실을 찾아와 “대통령님께 꼭 전해 달라”며 편지를 전달했다.임양은 편지에서 “대통령님, 저는 레슬링을 하는 소녀 임하경입니다. 여자도 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 들어가게 해주십시오. 제가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다”라고 적었다.UDU는 고난도의 해상·수중 침투 작전을 수행하는 정예 특수부대다.임양이 UDU 입대를 꿈꾸게 된 데에는 UDU 출신인 아버지 임종구씨의 영향이 컸다. 임씨는 딸에게 “나라가 없으면 나도 없다”, “될 때까지 한다” 등의 말을 자주 들려줬다고 한다.임양은 “아빠처럼 강해지고 싶다”며 UDU의 꿈을 키워왔으나 UDU가 여군을 선발하지 않는다는 사실을 최근 알게 됐고, 이에 대통령에게 편지를 쓴 것이다.지난해 3월 레슬링에 입문한 임양은 초등부 남녀 통합 60㎏급 자유형 랭킹 1위에 오른 레슬링 유망주다. 주특기는 태클이다.임양은 지난 4월 전남 장흥군에서 열린 전국레슬링대회를 시작으로 6월 ‘제50회 KBS배 양정모 올림픽 제패 기념 전국레슬링대회’와 ‘제53회 문화체육관광부 장관기 전국 학생레슬링선수권대회’까지 자유형 개인전에서 3연속 우승을 차지했다.김재욱 칠곡군수는 “강한 의지와 성취를 보여준 임양은 지역의 자랑”이라며 “꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 응원을 아끼지 않겠다”고 말했다.