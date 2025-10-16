강호동 농협중앙회장 집무실 압수수색

금품 수수 혐의… 관련 자료 확보

경찰이 금품을 수수했다는 의혹을 받는 강호동 농협중앙회장에 대한 강제수사에 나섰다.서울경찰청 반부패수사대는 15일 뇌물 수수 혐의로 서울 중구 농협중앙회에 있는 강 회장의 집무실 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했다고 밝혔다.강 회장은 농협중앙회장 선거철이었던 지난해 1월 전후 농협중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 1억원이 넘는 금품을 수수한 혐의를 받는 것으로 알려졌다. 경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 강 회장 등을 불러 의혹 전반을 조사할 예정이다. 경찰은 지난 7월 사건 관련자를 참고인으로 불러 조사하기도 했다.경남 합천군 율곡농협 조합장을 역임하던 강 회장은 지난해 1월 25일 농협중앙회의 제25대 회장으로 선출됐다. 농협중앙회 측은 이날 “(경찰이 수사 중인 사건은)제보자의 일방적인 주장”이라며 “제기된 의혹은 수사과정에서 소명될 것이며 적극적으로 수사에 협조할 예정”이라고 밝혔다. ‘농민 대통령’이라 불리는 농협중앙회장은 4년 단임제의 비상임 명예직이지만, 중앙·지역본부와 1000곳이 넘는 단위조합을 이끄는 막강한 권한을 행사한다. 농협중앙회장은 공직자윤리법상 재산 등록 의무가 있는 공직자로도 분류된다.